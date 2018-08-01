Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala hamleler arka arkaya gelmeye başlarken, bir sürpriz de Everton yaptı ve Stoke City'ye veda etmeye hazırlanan Ndiaye için görüşmelere başladı.

Everton'un yeni menajeri Marco Silva'nın ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istedidği NDiaye için Stoke City'e Ashley Williams teklif edildi. Stoke City, gelen bu teklifi kabul etti. Oyuncular ile görüşmeler de kısa süre içerisinde başlayacak.

Önümüzdeki saatler içerisinde Stoke City ve Everton transferi resmen açıklayacak.