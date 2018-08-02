Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Şampiyon Galatasaray yeni sezon öncesi pek olumlu bir hazırlık dönemi geçirmesi. PSV, Valencia ve son olarak AEK gibi dişli takımlar karşısında zafiyetleri ortaya çıkan sarı-kırmızılıları en büyük meselesinin ise savunmanın göbeği olduğu gözlendi. Maicon ile Donk ve Ahmet’in denendiği tandemler iyi sinyaller vermezken son olarak Maicon ile Serdar’ın birlikte oluşturduğu savunma göbeği de güven vermedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan ve başarı hedefleyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim yönetime ısrarla stoper transferinin şart olduğunu bildirmişti. Adaylar arasındaki Höwedes’i kaptıran sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam artık çabuk hareket edilmesini istiyor. Denayer konusunda girişimler devam ederken, Terim bir stoperin daha gerekli olduğunu belirtiyor.

Kültler oluşturdu

Teknik direktör Fatih Terim’in bugüne kadar Galatasaray’daki her döneminde önceliklerinden biri stoper bölgesi oldu. Çünkü Terim öncelikle geride bir problemle ilgilenmek istemiyor ve kafasının rahat olmasını istiyor. Bu sebeple de 3. döneminde de stoper bölgesine bildiği, izlediği, tanıdığı ve onay verdiği transferler yaptırmıştı. Ve Terim günümüzde kült olarak hatırlanan savunma tandemleri oluşturmuştu; Bülent Korkmaz-Popescu, Semih-Ujfalusi gibi. Tecrübeli hoca bu sezon da gözü kapalı tahtaya yazacağı birbirini çok iyi tamamlayan bir savunma ikilisi olsun istiyor. Ligin başlamasına artık sayılı günler varken, hâlâ stoper transferi yapamayan Cimbom’da Terim’in sabrı taşmak üzere...

'HAZIR' DEĞİL

Galatasaray’ın temmuz ayında yaptığı hazırlıklar sona erdi. Bu süre içinde 6 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken 3 defa da mağlup oldu. PSV, Valencia ve AEK maçlarını kaybeden Aslan, FC Will, Sakaryaspor ve Club Africain ekibini devirmeyi başardı. Galatasaray Muslera’nın süre almadığı 6 müsabakada 8 gol yerken, 9 defa rakip fileleri havalandırdı.

Denayer’e Bielsa talip

Teknik direktörlük görevine Marcelo Bielsa’nın getirildiği Championship ekiplerinden Leeds United, Galatasaray’a rakip oldu. İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester City’de forma şansı bulma ihtimali olmayan Jason Denayer’i Leeds’in kiralamak istediği belirtildi. Haberde, Bielsa’nın bu transferde en büyük rakibinin Galatasaray olduğuna da yer verildi.

AEK’dan teşekkür

Galatasaraylı futbolcuların Atina yakınlarında 90’dan fazla kişinin ölümüne sebep olan yangın felaketiyle ilgili Yunanca “Komşu yanınızda” ve Türkçe “Geçmiş olsun Komşu” yazılı tişörtlerle çıkmasına AEK Kulübü’nden teşekkür geldi. AEK takımının resmî sosyal medya hesaplarından Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak “Teşekkürler Komşu” yazılı paylaşım yapıldı.