Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik, futbol camiasında da merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın birkaç gün içinde ilgili kanunu onaylayarak yeni dönemi resmen başlatması bekleniyor. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de (TPFD), konuyla ilgili dün Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. TPFD Başkanı Hakan Ünsal ve yöneticiler Ergün Penbe, Emre Âşık ve derneğin eski yöneticisi, milletvekili Alpay Özalan, futbolcuların hangi dönemde askerlik yapabileceğine dair teklif sundu.

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Âlâ’yı makamında ziyaret eden dernek yetkilileri, bedelli askerlikten yararlanacak futbolcuların 21 günlük temel eğitimlerini, sezonun devre arası olan ocak ya da sezon bitimi olan haziran ayında yapmaları konusunda tekliflerini iletti. Daha sonra TBMM’ye geçen TFPD yetkilileri, Başkan Recap Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la da konuyla ilgili görüşerek bu taleplerini sundular.