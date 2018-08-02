Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki zorlu Benfica eşleşmesi öncesinde oynadığı son hazırlık maçında sahasında misafir ettiği Cagliari’yi 2-1’lik skorla geçti. Temsilcimiz maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef, Elif Elmas, Ayew, Valbuena, Guiliano, Alper Potuk on biriyle başladı. 90 dakika boyunca rakibine oranla daha atak ve etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe, hem ilk hem de ikinci yarıda önemli gol fırsatları yakaladı. 29’da Josef’in kornerle gelişen atakta yakın mesafeden çektiği şut direkten döndü. 38’de Valbuena’nın kullandığı duran topta gole bir kez daha yaklaşan Brezilyalı yıldızın kafa vuruşunda kaleci Cragno gole izin vermedi ve ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

Valbuena’nın hatası

İkinci yarıya aynı ilk 11’le çıksa da ilk yarıya nispeten daha hızlı başlayan Cocu’nun takımı bu bölümde oynadığı futbolla taraftarlarını sevindirdi. 51’de Ayew’in ortası savunmadan sekince Alper’in önüne düştü. Millî oyuncunun düzgün şutu Fenerbahçe’yi öne geçirdi: 1-0. Golden sonra rahatlayan ve skor üstünlüğünün yanı sıra oyun üstünlüğünü de eline geçiren Fenerbahçe 57’de farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla ceza sahasına sokulan Elif Elmas müsait pozisyondaki Alper’i gördü. Futbolcu düzgün vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 68’de Valbuena’nın kendi yarı sahasında kaptırdığı topla hazırlıksız yakalanan Fenerbahçe savunması, Sau’yu kaçırınca İtalyan oyuncu maçın skorunu belirledi: 2-1.

Başkan taraftarla izledi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç maç öncesi migros alt tribünü orta kısmına giderek taraftara verdiği ‘Birlikte maç izleyeceğiz’ sözünü yerine getirdi. Taraftarlardan yoğun ilgi gören ve birlikte tezahüratlar yapan Koç ikinci yarıyı ise protokol tribününden takip etti.

Beynimizi kullanmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu maçın ardından, “İyi oynadık. Daha fazla gol atabilirdik ama futbol bu. Galibiyeti hak ettik, iyi iş çıkardı oyuncularımız” derken, “Kadromuzu tamamlamak için eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Enerjimizin düştüğü anlarda beynimizi kullanmamız gerekiyor. Hatamızdan (Valbuena’nın kaptırdığı top) dolayı bir gol gördük. Son 10 dakikada sonucu korumak istedik. Benfica maçında da bu maçta olduğu gibi iyi bir skor almak istiyoruz” sözlerini kullandı.

Ayew’den siftah

Fenerbahçe’nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Cagliari karşısında çıktı. Phillip Cocu, Ganalı futbolcuyu on birde ve hücum hattının sağında görevlendirdi. Ayew ortaya koyduğu futbolla olumlu not alırken oyundan çıkarken alkışlandı.