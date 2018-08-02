Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Torshavn maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi izlenecek ve Beşiktaş Torshavn maçı Smart Spor şifresiz canlı izle ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu kapsamında Beşiktaş, Faroe Adaları'nın başkent ekibi Torshavn ile kendi sahasında karşılaşıyor. Futbolseverler ise Beşiktaş Torshavn maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi izlenecek konularını araştırıyor. Smart Spor ekranlarından şifreli izlenecek Beşiktaş Torshavn maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde anbean aktarılıyor. Bir üst tur şansını elde etmek isteyen temsilcimiz Beşiktaş, Torshavn karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Torshavn ise zorlu geçecek Beşiktaş deplasmanından bir üst tur için avantajlı bir skor elde etmekı istiyor. Beşiktaş Torshavn maçının şifresiz canlı anlatımı, maçın anlık skoru ve maç sonrası özet detayları ise bu sayfada yer alacak...

BEŞİKTAŞ TORSHAVN MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin

Yedekler: Utku, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Gökhan Töre, Love

BJK Torshavn maçı hangi kanalda, saat kaçta şifresiz mi?

BJK Torshavn maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi gibi soruların cevabı burada. Saat 21:00'de başlayacak Beşiktaş Torshavn maçı Vodafone Park Stadyumunda karşılaşıyor. Beşiktaş Torshavn maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Şenol Güneş'ten acı itiraf: Forvet verimsiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında B36 Torshavn ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. İlk maçta alışık olmadıkları hava ve stat şartlarına ve sezonun ilk ciddi maçına çıkmalarına rağmen avantajlı bir skor elde ettiklerini hatırlatan Güneş, Vodafone Park’ta da galibiyetle birlikte güzel futbol sergilemek istediklerini söyledi. Kendi seyircilerinin önünde bu sezon ilk defa sahaya çıkacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı “Stada gelen taraftarlarımıza galibiyetle birlikte güzel futbol da izlemek istiyoruz. Sezona ‘Merhaba’ derken bizim her zaman yanımızda olan taraftarlarımızın yüzünü güldürmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca rakip takım B36 Torshavn’ın yarı profesyonel oyunculardan kurulu olmasına rağmen çok iyi mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

DORUKHAN TOKGÖZ

“Beşiktaş gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Güzel işler yapacağıma inanıyorum ve şampiyon kadrodaki isimlerden biri olmak istiyorum.”

UMUT NAYİR

“Hepsinin hayat hikâyesinden bir şey çıkararak kendi hikâyemi yazmak istiyorum. İlhan Hoca’yla ekstra idmanlar yapabildik. Benim için faydalı olacak.”

GÜVEN YALÇIN

“Oğuzhan Özyakup gibi olmaya çalışıyorum. Onu örnek alıyorum. Daha iyisini yapmaya çalışacağım. Beşiktaş’ın başarısına katkıda bulunacağım.”

ENZO ROCO

“Stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Forma rekabetine hazırım. Buradaki oyuncular dünya çapında, hepsinden bir şey öğreneceğimi düşünüyorum.”

Kara Kartal tura çıkıyor



UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında Beşiktaş bugün saat 21:00’de Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı misafir edecek. İlk maçta rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Lens ve Gökhan Gönül’ün golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Vodafone Park’taki maçı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Carlos Xistra yönetecek. Beşiktaş’ın bu turu geçmesinin ardından bir sonraki turda rakibinin, ilk maçta Lilleström’ı 4-0 mağlup eden LASK Linz’in olması bekleniyor.

Beşiktaş Başkanı Orman, futbola huzur geldiğini söyledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair önemli konulara açıklık getirdi. Enzo Roco, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz ve Umut Nayir’in imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Orman, öncelikle futboldaki nezaket ve huzur ortamına dikkat çekti. Geçtiğimiz sezonlarda yarış içinde oldukları Galatasaray ve Başakşehir ile en ufak bir konuda gerginlik ve tartışmaya yaşamadıklarını ama Fenerbahçe ile aralarında gerginlikler olduğunu belirten Başkan Orman, sarı-lacivertliler ile aralarında artık bir sıkıntı kalmadığını söyledi. Sadece Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında değil, futbolda genel olarak pozitif bir hava oluştuğunu söyleyen Orman “Bunu Ali Bey’e (Ali Koç) borçluyuz. Kulüpler Birliğinde huzur var. Ali Koç egosuz bir şekilde bizim ile ilgili pozitif sözler kullandı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Kendisine teşekkür de ettim. İnşallah ilişkilerimiz böyle devam edecek” dedi.

Gomez’i istemiyoruz

Transfer konularına da değinen Başkan Fikret Orman, transferden daha çok futbolcu satan bir kulüp haline geldikleri şeklindeki soruyu “Futbolcu satışından daha önemlisi, nereye satıldığıdır. Avrupa’nın en önemli futbol ülkesine oyuncular satıyoruz. Eskiden Avrupa, Türkiye ve Katar’dı. Şimdi Türkiye’den Avrupa’ya gidiyorlar. Biz hiç bir oyuncuyu satmak için almıyoruz. Biz şampiyon olmak istiyoruz” sözleriyle cevapladı. Mario Gomez’in yeniden transfer edileceği şeklindeki iddiaları da yalanlayan Orman “Gomez’in kendisi gitmek istedi. Biz kalmasını çok istedik. Bana ‘Gelmek istiyorum’ diye bir talebi olmadı ve şu anda öyle bir niyetimiz de yok. Beşiktaş’ta 1 sene oynadı ve Ferdinand gibi 1.000 senelik sevgi sağladı” dedi. Başkan Orman şu anda golcü değil ofansif orta saha transferine yoğunlaştıklarını da sözlerine ekledi.

İSİM VEREMEM

Transferde ilgilendikleri oyuncular olduğunu belirten Fikret Orman “Oyuncu ismi vermem doğru değil” dedi. Beşiktaş’ın kadrosunun fazla geniş olduğunu da hatırlatan Başkan “Şu anda santrafor bölgesinde Negredo, Love, Mustafa, Larin, Umut, Güven var. Birileri gidecek ki, mantık oluşturalım. 31 Ağustos’a kadar vaktimiz var. Acelemiz yok” ifadesini kullandı.

Tolga, Fabri’den daha iyi

“Göreceksiniz Tolga çok önemli işlere imza atacak ve başarılı bir sezon geçirecek”

Fabri’nin Fulham’a transferinden sonra yeni kaleci için çok fazla düşünmediklerini açıklayan Başkan Fikret Orman, Tolga Zengin’in, İngiltere’ye giden Fabri’den daha iyi bir kaleci olduğunu söyledi. Orman, teknik heyetin düşüncesinin de aynı olduğunu ekledi. Tecrübeli kalecinin geçmişte yediği bir hatalı golden sonra taraftarın gözünden kısa süreliğine düştüğünü hatırlatan Orman “Göreceksiniz, Tolga çok önemli işlere imza atacak ve çok başarılı bir sezon geçirecek” ifadelerini kullandı.