Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı’yı unutmadı. Lens’in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.