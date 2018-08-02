Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Caner Erkin, B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi Şükran Ovalı’yı unutmadı. Lens’in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.
Caner Erkin golü eşine hediye etti
02.08.2018 - 22:40 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden Caner Erkin, attığı golü hamile olan eşi Şükran Ovalı’ya armağan etti.
Etiketler : Beşiktaş,caner erkin,
574548 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/574548.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
11.8.2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
11.8.2018
Sivasspor - Alanyaspor
11.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0