Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını konuk eden Beşiktaş, ilk maçta 2-0'lık skorla geçtiği rakibini rövanşta da 6-0 yenerek 3. ön eleme turuna çıktı.

Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi ise Avusturya'nın LASK Linz takımı oldu. LASK Linz, ilk maçta 4-0 yendiği Norveç temsilcisi Lilleström'ü rövanş mücadelesinde de 2-1 mağlup ederek siyah-beyazlılarla eşleşti.

Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı Burnley-Aberdeen mücadelesi, ilk maçta olduğu gibi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda İskoç temsilcisini 3-1 yenen İngiliz ekibi Burnley, tur atlayan taraf oldu.

Rövanş maçlarının ardından Alashkert, Molde, AEK Larnaka, Trencin, Dinamo Minsk, APOEL, Hajduk Split,

Partizan, Zrinjski, Leipzig, LASK Linz, CSKA Sofya, Nordsjaelland, Apollon, The New Saints, Mariupol, Progres Niedercorn, Spartak Subotica, Zalgiris, Dinamo Brest, Slovan Bratislava, Hibernian, Beşiktaş, Kopenhag, Torpedo Kutaisi, Vitesse, Maribor, Atalanta, Ufa, FCSB, Kairat, Bordeaux, Dudelange, Spartaks Jurmala, Rangers, Sarpsborg, Maccabi Tel-Aviv, Olimpija Ljubljana, Jagiellonia, Sevilla, Burnley, Lech Poznan, Hapoel Haifa ve Valur bir üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi 2. öne eleme turunda oynanan 44 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Burnley (İngiltere)-Aberdeen (İskoçya): 1-1, 3-1

Lech Poznan (Polonya)-Shakhtyor (Belarus): 1-1, 3-1

Domzale (Slovenya)-Ufa (Rusya): 0-0, 1-1

Bordeaux (Fransa)-Ventspils (Letonya): 1-0, 2-1

La Fiorita (San Marino)-Spartaks Jurmala (Letonya): 0-6, 0-3

Vitesse (Hollanda)-Viitorul (Romanya): 2-2, 3-1

AZ Alkmaar (Hollanda)-Kairat (Kazakistan): 0-2, 2-1

FCSB (Romanya)-Rudar Velenje (Slovenya): 2-0, 4-0

Vikingur (Faroe Adaları)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 0-3, 0-4

Maribor (Slovenya)-Chikhura (Gürcistan): 0-0, 2-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Balzan (Malta): 1-2, 3-1

Drita (Kosova)-Dudelange (Lüksemburg): 1-2, 1-1

Hacken (İsveç)-Leipzig (Almanya): 0-4, 1-1

Flora Tallinn (Estonya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-5, 2-0

Valletta (Malta)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-1, 1-2

Mariupol (Ukrayna)-Djurgarden (İsveç): 1-1, 2-1

Progres Niedercorn (Lüksemburg)-Honved (Macaristan): 0-1, 2-0

Admira (Avusturya)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-3, 1-3

Radnicki (Sırbistan)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 0-2, 2-2

Vaduz (Lihtenştayn)-Zalgiris (Litvanya): 0-1, 1-1

Laçi (Arnavutluk)-Molde (Norveç): 0-3, 0-2

Rio Ave (Portekiz)-Jagiellonia (Polonya): 0-1, 4-4

Atromitos (Yunanistan)-Dinamo Brest (Belarus): 3-4, 1-1

Lilleström (Norveç)-LASK (Avusturya): 0-4, 1-2

AIK (İsveç)-Nordsjaelland (Danimarka): 0-1, 0-1

Crusaders (Kuzey İrlanda)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-5, 1-1

Alashkert (Ermenistan)-Sutjeska (Karadağ): 1-0, 0-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-The New Saints (Galler): 1-2, 1-1

Slavia Sofya (Bulgaristan)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1, 2-3

Beşiktaş-B36 Torshavn (Faroe Adaları): 2-0, 6-0

Trencin (Slovakya)-Gornik (Polonya): 1-0, 4-1

Sarpsborg (Norveç)-St. Gallen (İsviçre): 1-2, 1-0

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zeljeznicar (Bosna Hersek): 2-1, 3-1

Trakai (Litvanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1, 1-1

Saraybosna (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya): 2-2, 0-8

Asteras (Yunanistan)-Hibernian (İskoçya): 2-3, 1-1

Rangers (İskoçya)-Osijek (Hırvatistan): 1-0, 1-1

Sparta Prag (Çekya)-Spartak Subotica (Sırbistan): 0-2, 2-1

AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dundalk (İrlanda): 0-0, 4-0

Dinamo Minsk (Belarus)-Dunajska Streda (Slovakya): 3-1, 4-1

Kopenhag (Danimarka)-Stjarnan (İzlanda): 2-0, 5-0

Ujpest (Macaristan)-Sevilla (İspanya): 0-4, 1-3

Valur (İzlanda)-Santa Coloma (Andorra): 0-1, 3-0

Hafnarfjördur (İzlanda)-Hapoel Haifa (İsrail): 1-1, 0-1