Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Geçen sezonu kısıtlı imkânlarla, birçok engele rağmen şampiyon bitiren ve yeni sezona aslında en moralli girmesi gereken Galatasaray, rakiplerine göre şu an daha çok problemle boğuşan takım durumda... Hazırlık döneminde sarı-kırmızılıların aldığı sonuçlar ve verdiği görüntü can sıkarken, yönetim de problemleri çözme konusunda sınıfta kaldı... Teknik heyetin gözden çıkardığı Tolga Ciğerci hâlâ satılamazken, Eren Derdiyok ile Tarık Çamdal da elden çıkarılamadı. Zam istemekte direten ve yöneticilerle arasında kriz oluşan Bafétimbi Gomis konusundaki sürünceme de devam ediyor.



Nerede transferler?

Bunlara bağlı olarak Galatasaray transfer de yapamıyor. Sarı-kırmızılılarda stoper, orta saha ve santrfor ihtiyacı artık dile gelip, çığlık atarken yönetim henüz takviye yapamadı. Stopere düşünülen Höwedes elden kaçarken, orta saha transferinde birinci sırada olan eski Galatasaraylı Badou Ndiaye için de olumsuz haberler geliyor. Premier Lig ekibi Everton’ın da talip olduğu Senegalli futbolcuya İngilizlerin çok iyi maaş önerdiği, Ndiaye’nin aklının çelindiği ileri sürüldü. Stoke City’li Ndiaye de elden kaçarsa, sarı-kırmızılıların nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Santrfor için Milanlı Andre Silva ile ciddi şekilde ilgilenirken, dün bir gelişme kaydedilemedi.

Emircan askıda

Galatasaray’ın daha önce anlaşma sağladığı Sakaryaspor’un genç file bekçisi Emircan Seçgin’in transferinde beklenmedik gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Emircan’ın transferini babasının 250 bin TL imza parası istemesinden dolayı askıya aldı. Radyospor’a konuşan Sakaryaspor Başkanı Cevat Ekşi “Emircan ve babası ile görüşeceğim. Ben, Emircan’ın iyi bir futbolcu olmasını çok istiyorum. Sanırım babası oğlunun iyi futbolcu olmasını istemiyor” dedi.

Yeni 7 Garry

Galatasaray’da Yasin Öztekin’den boşalan 7 numaralı forma geçtiğimiz sezonun yıldızı Garry Rodrigues’e verildi. Yıldız futbolcu Twitter’dan yaptığı paylaşımla Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda 7 numaralı formayı giyeceğini duyurdu

Mutluluk pozu!

Geçen sezonun gol kralı ve yeni sezon öncesindeki hazırsız sürecinin sessiz, durgun ismi Bafétimbi Gomis şaşırtmaya devam ediyor! Zam talebine olumsuz cevap verilen gerek kamplarda gerekse özel maçlarda durgunluğu dikkat çeken Fransız golcü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gomis’in “Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum” mesajını kalp ve Türk bayrağı emojileriyle paylaşması dikkat çekti.