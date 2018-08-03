Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında B36 Torshavn’ı misafir ederek taraftarlarının karşısına ilk kez çıktı. Siyah-beyazlıların ilk maçın aynı ilk 11’i ile sahadaydı. Karşılaşmanın ilk yarım saati oldukça sıkıcı bir tempoda geçti. Beşiktaş oyunu neredeyse tamamen rakip ceza sahası çevresine yıkmasına rağmen pozisyona giremedi. Kartal 30. dakikada aradığı golü buldu. İlk maçta bir gol atıp bir de asist yaparak yıldızlaşan Lens topu soldan çok iyi getirdi, Larin müsait pozisyonda affetmedi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Kanadalı oyuncunun 37. dakikadaki kafa şutu ise direğe takıldı.



Kafalar konuştu

Lens 42. dakikada yine asist yaparken farkı ikiye çıkaran isim Caner Erkin odu: 2-0. İkinci yarıda Fatih Aksoy’un yerine Oğuzhan girerken, Medel de ön liberodan stopere geçti. Adriano sol beke geçerken, ikinci yarıya Caner sol kanatta, Babel de 10 numara pozisyonunda başladı. 61’de fark 3’e çıktı. Caner kesti, Larin yine kafasını konuşturdu: 3-0. İkinci yarıda sol kanada geçen Caner 74’te yine harika ortaladı ve bu defa Oğuzhan kafayla ağları havalandırdı: 4-0. Beşinci gol 74’te geldi. Futbolu çok özlediği belli olan Gökhan Töre’nin başlattığı atakta Love pasını verdi, Larin kendisinin 3’üncü takımının 5’inci golünü attı: 5-0. 90+2’de kazanılan penaltıyı da Love gole çevirince Beşiktaş bu sezon ilk defa karşısına çıktığı seyricisini mest etmiş oldu: 6-0.

Bize özendiler

B36 Torshavn oyuncuları 6 gol yemelerine rağmen tribün şovunu izlemek için soyunma odasına gitmedi. Beşiktaş taraftarı onları alkışlayınca büyük coşku yaşayan rakip oyuncuların bazıları tribünlere üçlü çektirmeye başladı. Renkli tablo 6 gollü galibiyetin coşkusunu daha da arttırdı.



Negredo müjdesi!

Yıllık 4,3 milyon avroluk ücreti sebebiyle yönetimin göndermeye çalıştığı Negredo sonunda ayrılıyor. Beşiktaş’ın, İspanya Primera Lig ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Negredo dünkü maçın kadrosunda da yer almadı.



Portekizliler yine yok

Dünya Kupası maçları sebebiyle takıma geç dahil olan Portekizli Pepe ile Ricardo Quaresma, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da kadroda yer almadı. İlk maçta yedek başlayan Orkan Çınar’ın ikinci karşılaşmada kadroda yer almaması dikkat çekti.



Lens coşturuyor!

Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Lens yeni sezona bomba gibi başladı. Deplasmandaki B36 Torshavn maçında bir gol atıp bir de asist yapan Hollandalı yıldız, dün de iki asiste imza attı. Lens, 62. dakikada alkışlar arasında yerini Gökhan Töre’ye bıraktı.