Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Benfica eşleşmesi öncesinde oynanan son hazırlık maçında Cagliari’yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de oynanan futbol ilerleyen haftalar için umut verdi. Yeni transferlerden sadece Andre Ayew’in oynadığı karşılaşmada gelecek sezon yeni transfer etkisi yapması beklenen Elif Elmas’ın performansı taraftarları yine mest ederken, Cocu’nun takımının hücum rakip hattındaki presi göz doldurdu. Hem Cagliari hem de Feyenoord maçlarında ön alanda yaptığı baskıyla rakiplerini hataya zorlayan sarı-lacivertli takım Mauricio Isla’nın sağdan yaptığı bindirmelerle de oldukça etkili oldu. Kadronun tamamlanmasının ardından geçtiğimiz sezona göre çok daha farklı bir takım izleteceğinin sinyallerini veren Hollandalı teknik adam tek düşüncesinin Benfica eşleşmesi olduğunu belirtirken çok geniş görünen mevcut kadrosunun azalacağını bazı oyuncuların 21 yaş altı takımında forma giyebileceğini ifade etti.



Değişim her yerde

Fenerbahçe’nin yeni dönemindeki değişiklikler sadece futbol takımıyla sınırlı kalmadı. Ali Koç’un başkan olmasıyla birlikte taraftarlar yeniden büyük bir heyecanla tribüne dönerken, Fenerium gelirlerindeki büyük artış da dikkat çekti. Başkan Koç’un kulübün mali durumunun oldukça kötü olmasını ifade etmesinin ardından takıma destek olabilmek adına Fenerium’a akın eden taraftarlar 60 binin üzerinde yeni sezon forması aldı. Kombineleri kısa sürede tükenen Fenerbahçe’de başkan Cagliari maçını söz verdiği gibi taraftarların içerisinde (ilk yarı) izledi ve bu durumdan oldukça memnun kaldı. Ayrıca Feyenoord maçındaki küfürlerin 90 dakika boyunca takıma desteğe dönüşmesi de Koç’u sevindirdi. Fenerbahçe’deki bu gelişmelerin Türk futbolunda yeni bir dönem başlatacağını ifade eden Koç “Fenerbahçe ,bu değişimin merkezi olacak” dedi.

Alper Potuk var!

Sarı-lacivertlilerde Benfica ile yapılacak eleme maçları öncesinde forvet problemi olduğu aşikar. Sakatlıktan yeni kurtulan ve yeni yeni takıma katılan Soldado henüz hazır değil. 7 Ağustos’ta oynanacak ilk eleme maçına takım içinden çözüm bulunacak. Phillip Cocu’nun alternatif isimleri arasında olan Alper Cagliari maçında iki golle daha da ön plana çıktı.

Ayew açık kapatacak

Cocu’nun Cagliari maçında şans verdiği yeni transfer Andre Ayew’in genel anlamda performansı geçer not aldı ama teknik ekibin dikkat çektiği bir nokta vardı; o da fizik gücü. Hollandalı teknik adam kalitesini tartışmadığı tecrübeli oyuncunun fizik anlamında daha iyi olabileceğini belirtti. Kısa zaman diliminde Ayew’e özel program uygulanacağı öğrenildi.

Yeni yardımcı Koeman

Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun yeni yardımcısı Hollandalı futbol adamı Erwin Koeman oldu. 56 yaşındaki Koeman daha önce Feyenoord ve Macaristan Millî Takımı’nda teknik direktörlük yaparak birinci adam olma deneyimi de yaşamıştı. Son iki görevinde Southampton ve Everton’da kardeşi Ronald Koeman’ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman’ın takıma katılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Cocu vatandaşı için “Oyuncularımızın gelişimine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Slimani’nin talibi çok

Millî oyuncumuz Cenk Tosun’un takımı Everton, Fenerbahçe’nin kadrosuna katmaya çalıştığı Islam Slimani’ye talip oldu. Cezayirli oyuncuyla daha önce Sporting Lizbon’da çalışan teknik direktör Marco Silva’nın Cenk’in yanına Slimani’ye de istemesi Fenerbahçe adına bu transferi çıkmaza soktu. Sporting Lizbon’un Slimani için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.



Altyapıda yaprak dökümü

Fenerbahçe, futbol altyapı teknik ekibinde görev yapan 7 isimle yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz; futbol altyapı teknik sorumlularımız, antrenörlerimiz ve scout ekibimizden; Celal Gökhan Güldağ, Furkan Şükürcü, Hasan Kemal Özdemir, Kemalettin Şentürk, Mustafa Ertem, Saffet Akbaş ve Sinan Aydın ile yollarını ayırmıştır” denildi.