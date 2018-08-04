Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Basketbol Takımı, eylülde İspanya’da düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarına başladı. Başantrenör Ekrem Memnun “Millî takımda oluşturmak istediğimiz kültürümüzün büyük kısmını yeni gelen arkadaşlarımıza anlatma şansımız oldu. Biz her sene klasik gibi en önemli hazırlık dönemini Slovenya’da geçiriyoruz. Oyuncular orayı çok seviyor, çok iyi bir çalışma ortamı var. İyi geçeceğini düşünüyorum. Büyük hayallerimiz var, maç maç bakacağız. Büyük hedeflerimiz var. Bunu yapacak motivasyon ve tecrübeye sahibiz. Umuyorum ki, takımımız adına güzel bir turnuva olur ve İspanya’dan ülkemize madalyalarımız ile birlikte döneriz” açıklamasında bulundu.



Ene’den destek

Millî oyunculardan Işıl Alben ise istikrarlı bir takıma sahip olduklarını kaydederek “Burada güzel bir ortam var. Burada olmaktan ve millî takım formasını taşımaktan gurur duyuyorum. En kritik maçımız Avustralya ile olacak. Onları yenersek madalya için önümüz açık diye düşünüyorum. Çok istikrarlı bir takımız. Bütün büyük organizasyonlarda başarıyı yakalamış bir ekibiz. Kadromuzda gençleşme oluyor. Tecrübeli isimlerin genç isimlerle kaynaşması çok önemli” dedi. Kadın Millî Takımı’na destek veren Erkek Milllî Takım Başantrenörü Orhun Ene de grubumuzdaki üç takımı da yenebilecek güçte olduğumuzu söyledi.