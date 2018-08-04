Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Ali Koç’un başkan seçilmesiyle yıllardır süren Aziz Yıldırım gelenekleri sona ererken değişmeyen bir acı gerçek tekrar edildi. O da ciddi ekonomik gelir kapısı olan Şampiyonlar Ligi’ne giriş öncesindeki elemelerin kronik rahatsızlığı; geciken transferler... Geçtiğimiz yıllarda transferleri ön elemeler sonrası yapan Kanarya birçok defa Şampiyonlar Ligi’nin uzağında kalmıştı. Şimdi de buna benzer hatta daha da acı veren bir durumla karşılaşıldı. Fernandao’nun satışı sonrası golcü arayan ve Soldado’nun da sakatlığıyla karşılaşan sarı-lacivertliler yeni forveti yetiştiremedi. Sadece o olsa iyi. Alınan ve camiaya umut veren Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu FFP kriterlerine bağlı olarak satış yapılamadığı ve denklik sağlanamadığı için listeye yazılamadı. Tam iyileşmeyen Soldado listede yer alırken soru işaretleri arttı Benfica maçı öncesi akla geç yapılan transferlerin acı faturalı sezonları geldi.



Edu, Deivid, Kezman...

100. yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe güçlü rakibine Ukrayna’da 3-1 yenilmiş ve Kadıköy’deki 2-2’lik beraberliğin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti. Yönetim Kiev’e elendikten sonra transferleri arka arkaya açıklamıştı. Başkan Ali Koç’un seçim sürecinde “Panik transferi” olarak nitelendirdiği bir şekilde Edu Dracena, Deivid de Souza ve Mateja Kezman alınmış ligde şampiyonluk gelse de öncesinde Şampiyonalr Ligi kaçmıştı. 2010-2011 sezonu başında Aykut Kocaman yönetiminde Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys’a geçilirken iki maçta da forvet Gökhan Ünal’dı. Eleme maçları sonrası Mamadou Niang ve Yobo takviyesi yapılmıştı. Sarı-lacivertliler 2013’te de Spartak Moskova’ya elendikten sonra Raul Meireles’i almıştı.

Skoru tutmalıyız

Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesi Benfica ile ilk maçını salı günü yapacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. Son ciddi özel sınavını Cagliari karşısında veren ve 2-1 galip gelen Kanarya’da forvet eksikliğine rağmen hücum anlamında çok büyük problem görülmezken Cocu’nun dikkat çektiği bir nokta var. Hollandalı hoca istedikleri skoru bir şekilde elde ettiklerini belirtirken önemli eksiklerinin skoru tutamamak olduğunu vurguladı. Bu konuda da takım savunmasının ve yardımlaşmanın ön plana çıkması gerektiğini işaret etti. Dün sabah yapılan çalışmada ilk etapta pas organizasyonları üzerinde duruldu çift kale ise taktiksel ve bireysel çalışma ağırlıklıydı.

F.Bahçe’nin UEFA listesi

Kaleciler: Volkan, Kameni, Erten

Defans: Hasan Ali, Isla, Şener, Neustaedter, Skrtel, Yiğithan

Orta saha: Mehmet Topal, Alper, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici, Dirar, Barış, Valbuena, Oğuz Kağan, Serhat, Souza, Eljif Elmas

Forvet: Roberto Soldado, Andre Ayew

Alex’ten başarı dileği

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli takıma ve başkan Ali Koç’a yeni dönem için başarılar diledi. Fenerbahçe’nin kısa bir süre içerisinde başarılı günlerine döneceğini belirten Alex “Kulübün yeni sloganı ‘Yeniden Fenerbahçe’ kampanyasını çok sevdim” şeklinde konuştu.

Salih’in aklı İtalya’da

Roma’da iki sezon kiralık forma giyen ve geçen sezonu da Sion’da kiralık geçiren Salih Uçan yine düşünülmüyor. Adı UEFA listesine eklenmeyen Salih Uçan kulüp bakıyor. Anadolu’dan da talipleri olan Salih’in önceliği yurt dışı. Sarı-lacivertlilerle 1 sezon daha mukavelesi bulunan Salih konusunda en ciddi kulüp Empoli.



Ozan için son fırsat

Fenerbahçe’de geçen sezon futboluyla değil özel hayatıyla daha çok gündeme gelen ve disiplinsiz hareketleri tenkit edilen Ozan Tufan’a bir şans daha verildi. Teknik direktör Phillip Cocu, 23 yaşındaki oyuncuyu UEFA listesine ekledi. Kilosuna da dikkat eden Ozan Tufan, Benfica maçlarında görev bekliyor.