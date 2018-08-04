Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen Avrupa Grand Prix’de milli okçu Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler kategorisi finalinde Moldovalı Dan Olaru ile karşı karşıya geldi. Gazoz mücadeleden 6-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçla birlikte Türkiye; 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyaya ile turnuvayı tamamladı.
Mete Gazoz'dan bir altın da Bulgaristan'da
04.08.2018 - 15:52 | Son Güncelleme: 04.08.2018 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli okçu Mete Gazoz, Bulgaristan'daki Avrupa Grand Prix’si Klasik Yay Erkeklerde altın madalya kazandı.
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen Avrupa Grand Prix’de milli okçu Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler kategorisi finalinde Moldovalı Dan Olaru ile karşı karşıya geldi. Gazoz mücadeleden 6-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler : mete gazoz,okçuluk,
574758 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/574758.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
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0
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2
Alanyaspor
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0
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0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
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0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
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0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
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18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
11.8.2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
11.8.2018
Sivasspor - Alanyaspor
11.8.2018
Fenerbahçe - Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş - Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
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0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0