Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen Avrupa Grand Prix’de milli okçu Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler kategorisi finalinde Moldovalı Dan Olaru ile karşı karşıya geldi. Gazoz mücadeleden 6-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Türkiye; 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyaya ile turnuvayı tamamladı.