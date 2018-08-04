Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Premier Lig'de gösterdiği performansla büyük alkış alan Cenk Tosun, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Milli futbolcu, Valencia ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 17. dakikasında takımının berberlik golünü kaydetti. Walcot'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk, yaptığı düzgün vuruşla Valencia kalecisi Neto'yu mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmayı ise Valencia 3-2 kazandı.

CENK TOSUN, GEÇEN SEZONU 5 GOLLE KAPATMIŞTI

Cenk Tosun geçen sezon Everton formasıyla çıktığı 14 Premier Lig maçında 5 gol atmıştı.