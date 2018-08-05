Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz Süper Kupa mücadelesinde Porto ile Desportivo Aves karşı karşıya geldi. Municipal de Aveiro'da oynanan mücadeleyi Porto, 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Desportivo Aves, 14. dakikada Claudio Aves'in golüyle 1-0 öne geçti. Porto, bu gole 25. dakikada Yacine Brahimi'nin golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Porto, ikinci yarıda kupaya uzandı. 67. dakikada Maxi Pereira ve 84. dakikada Jesus Corona'nın golleriyle mücadeleyi kazandı.

Porto'da Alex Telles mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Vincent Aboubakar ise 75. dakikada yerini Tiquinho'ya bıraktı.