Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefesler tutuldu, futbol aşığı küçüğünden büyüğüne herkes ekran başına kilitlenecek. Geçen sezonun şampiyonu FA Cup şampiyonu ile oynanacak kıran kırana karşılaşma, dünyanın her köşesinden izlenebilecek. Manchester City kupayı ikiye yükseltmenin peşinde. Chelsea ise geçen yıl yaptığı hatayı yapmayarak galibiyet fırsatını tepmemek için uğraşacak. Sezonun ilk kupasının sahibi bu maçın ardından belli olacak. Chelsea- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? diye sorgulatıyorsanız cevapları bizde en detaylı şekilde yer almaktadır. İşte Chelsea- Manchester city şifresiz canlı izle

CHELSEA- MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CHELSEA- MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGi KANALDA, ŞiFRESiZ Mi?

Premier Lig şampiyonu Manchester City, FA Cup şampiyonu Chelsea ile Community Shield'ı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek.Londra'daki ikonik Wembley Stadı'nda oynanacak final müsabakası, 5 Ağustos Pazar günü TSİ 17:00'de başlayacak.Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı bulunmuyor.Bu müsabaka, birbirlerine hayranlıklarıyla bilinen iki teknik adam Pep Guardiola ve Maurizio Sarri'yi karşı karşıya getirecek.Sarri, 2017-18 sezonunda Napoli'yi çalıştırırken City'ye rakip olmuş, Pep'in öğrencileri gruptaki iki maçı da kazanmışlardı.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI TAM GAZ DEVAM

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Olympique Lyon'u 1-0 yendi. Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan temsilcisi Inter ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı karşılaştı. Inter, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 52. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor.Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.