Demir Grup Sivasspor, Santos forması giyen 31 yaşındaki stoper David Braz'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Santos kulübünden yapılan resmi açıklamada, futbolcuları David Braz'ın sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gideceğini ve herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sivasspor'a imza atacağı duyuruldu.
Santos, gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2020'ye kadar uzatırken, böylelikle transerden bonservis bedeli elde etme hakkı kazandı. Brezilya basınına göre Sivasspor, 1.4 milyon euro bedel ödeyerek gelecek yıl David Braz'ın bonservisini alma hakkına sahip olacak.
Santos'lu David Braz, Sivasspor'da!
05.08.2018 - 17:28 | Son Güncelleme: 05.08.2018 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya ekibi Santos, 31 yaşında stoper David Braz'ın Sivasspor'a kiralandığını açıkladı. Satın alma opsiyonu ise 1.4 milyon euro...
Demir Grup Sivasspor, Santos forması giyen 31 yaşındaki stoper David Braz'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Santos kulübünden yapılan resmi açıklamada, futbolcuları David Braz'ın sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gideceğini ve herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sivasspor'a imza atacağı duyuruldu.
Etiketler : Brezilya ekibi Santos,spor haberleri,
574905 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/574905.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
8/10/2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
8/11/2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
8/11/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/11/2018
Fenerbahçe - Bursaspor
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Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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Beşiktaş - Akhisarspor
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Göztepe - Yeni Malatyaspor
8/13/2018
Kayserispor - Antalyaspor
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Takım
O.
G.
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M.
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A.
P.
1
Adana Demirspor
0
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0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
0
3
Afjet Afyonspor
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0
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0
4
Altay
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0
5
Altınordu
0
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0
0
0
0
6
Balıkesirspor
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7
Boluspor
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0
8
Denizlispor
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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11
Gaziantep BB
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12
Gençlerbirliği
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13
Giresunspor
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14
Hatayspor
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15
Karabükspor
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16
Osmanlıspor
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Ümraniyespor
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İstanbulspor
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