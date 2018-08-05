Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor, Santos forması giyen 31 yaşındaki stoper David Braz'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Santos kulübünden yapılan resmi açıklamada, futbolcuları David Braz'ın sağlık kontrolünden geçmek üzere Türkiye'ye gideceğini ve herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Sivasspor'a imza atacağı duyuruldu.



Santos, gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2020'ye kadar uzatırken, böylelikle transerden bonservis bedeli elde etme hakkı kazandı. Brezilya basınına göre Sivasspor, 1.4 milyon euro bedel ödeyerek gelecek yıl David Braz'ın bonservisini alma hakkına sahip olacak.