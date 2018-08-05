Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

475 spor gazetecisinin katıldığı 'yılın futbolcusu' anketinde Toni Kroos 185 oyla yılın futbolcusu oldu. Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos Almanya'da yılın futbolcusu seçilirken, kadınlarda yılın futbolcusu Olympique Lyon'da oynayan Dzsenifer Marozsan, yılın teknik direktörü de Jupp Heynckes oldu

NİLS PETERSEN İKİNCİ, NALDO'DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Ankette 39 oy alan Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un golcüsü Nils Petersen ikinci, Schalke 04'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo da 38 oyla üçüncü sırayı aldı.

YILIN KADIN FUTBOLCUSU DZSENİFER MAROZSAN OLDU

Yılın kadın futbolcusu, Olympique Lyon'da oynanan Alman milli futbolcu Dzsenifer Marozsan olurken, yılın teknik direktör ödülüne ise geçen sezon Bayern Münih ile lig şampiyonluğunu yaşayan ve ardından emekliye ayrılan Jupp Heynckes layık görüldü.