Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Futbolseverler ise Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in rakipleri hangi takım oldu, Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu, Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi hangi takım? gibi detayları araştırıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele eden Beşiktaş ve Başakşehir'in rakiplerini elemesi halinde eşleşeceği olası takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Başakşehir ile Avusturya’nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibi

Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi halinde play-off turundaki rakibi Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi olacak.

Başakşehir, Burnley’i elerse play-off turundaki rakibi birazdan belli olacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23 Ağustos, rövanşları ise 30 Ağustos’ta yapılacak. Akhisarspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara katılacak.