Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'in UEFA'ya verdiği listede sakatlığı nedeniyle Arda Turan ve Bursaspor'la ismi anılan Mossoro yer almadı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir, kadro listesini UEFA'ya gönderdi. Listede sakatlığı bulunan Arda Turan ile Mossoro'nun yer almaması dikkat çekti. Mossoro'nun transfer döneminde adı Bursaspor'la anılıyor.

İşte UEFA'ya bildirilen kadro: Volkan Babacan, Mert Günok, Faruk Çakır, Clichy, Epureanu, Chedjou, Da Costa, Uğur Uçar, Caiçara, Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Elia, İrfan, Soner, Mahmut, Milos Jojic, Kerim Frei, Gökhan İnler, Bajic, Adebayor, Napoleoni, Mevlüt.