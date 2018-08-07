Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Orkan Çınar'a talip var. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Adana Demirspor'da, Orkan Çınar harekatı sürüyor. Beşiktaş'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Sportif Direktör Tanju Çolak, "Orkan transfer listemizde var ve başkanlar görüştü. Her an her şey olabilir. Ama transfer işi hemen olmuyor" ifadelerini kullandı. Orkan Çınar, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanmış, burada çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol atmayı başarmıştı.
Tanju Çolak, Orkan Çınar transferini açıkladı!
07.08.2018 - 16:59 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ve kiralık gönderilmesi beklenen 22 yaşındaki oyuncusu Orkan Çınar için Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak, açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Tanju Çolak,Orkan Çınar,
575208 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/575208.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
8/10/2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
8/11/2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
8/11/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/11/2018
Fenerbahçe - Bursaspor
8/12/2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8/12/2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
8/12/2018
Beşiktaş - Akhisarspor
8/12/2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
8/13/2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0