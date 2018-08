Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Orkan Çınar'a talip var. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Adana Demirspor'da, Orkan Çınar harekatı sürüyor. Beşiktaş'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Sportif Direktör Tanju Çolak, "Orkan transfer listemizde var ve başkanlar görüştü. Her an her şey olabilir. Ama transfer işi hemen olmuyor" ifadelerini kullandı. Orkan Çınar, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanmış, burada çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol atmayı başarmıştı.