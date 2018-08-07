Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 23 Temmuz'da yollarını ayırdığı ABDli basketbolcu James Nunnally, NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'den ayrılan Brad Wanamaker da daha önce NBA ekiplerinden Boston Celtics'le sözleşme imzalamıştı.

2016 yılında İtalya'da MVP seçilen Nunnally, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı THY EuroLeague şampiyonluğunda da büyük pay sahibi olmuştu.

EUROLEAGUE'DE 9,3'LÜK SAYI ORTALAMASIYLA OYNAMIŞTI

ABDli oyuncu, THY EuroLeague'de 9,3 sayı, 2,1 ribaund ortalamaları tutturmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, 3 sayı çizgisinden yüzde 55,4'lük isabet oranı yakalamıştı.