Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe 10 senelik Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için çıktığı Luz Stadı’nda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. Zorlu deplasmana yeni başkan ve yeni teknik direktörle çıkan sarı-lacivertlilerin ilk 11’de hiçbir yeni oyuncusunu kullanmaması dikkat çekti. Taraftarlarını arkasına alan Benfica’nın maç boyunca topa sahip olduğu karşılaşmayı genelde kendi yarı sahasında kabul eden temsilcimiz, rövanş öncesi avantaj getiren gol için pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. 24’te orta sahada kazanılan topu bir anda önünde bulan Giuliano’nun şutu kaleci Vlachodimos’ta kaldı. Benfica maçtaki ilk net gol fırsatını ise 32’de yakaladı. Cervi’nin orta şut karışımı vuruşu Volkan’dan sekerken, Skrtel tehlikeyi golle sonuçlanmadan uzaklaştırdı. 45’te Benfica’nın yeni forveti Ferreyra ofsat kokan bir pozisyonda Neustadter’i geçti, şutunda Volkan gole izin vermeyince ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.



Baskıyı artırdılar

İkinci yarı Fenerbahçe kalesindeki baskısının dozunu artıran Rui Vitoria’nın ekibi, sağlı sollu ataklarla temsilcimizi bunalttı. Bu bölümde pas yapmakta zorlanan ve rakibinin baskısını kıramayan Fenerbahçe, 69’da biraz da defansının gafletiyle gelen Cervi’nin golüne engel olamadı. Salvio’nun sağ kanattan gönderdiği pası iyi değerlendiren Arjantinli futbolcu, Isla’ya rağmen vurdu, Volkan’ın müdahalesi de yetersiz kaldı: 1-0. İkinci gol için arayışlarını sürdüren Benfica, Castillo ile önemli fırsatlar yakalasa da Volkan’ı bir kez daha geçmeyi başaramayınca karşılaşma 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

Kontrolü kaybettik

Maçı değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, “Karşılaşmanın ilk yarısında Benfica gibi güçlü bir takıma baskı yaptık, bunu başarabileceğimizi gösterdik ama ikinci yarı böyle değildi” derken, “Defansta yine iyiydik ama ileride topu ayağımızda tutamamaya başladık. Bu onları güçlendirdi ve baskıyı çoğalttılar. Sonunda da gol geldi” tespitinde bulundu. 14 Ağustos’taki rövanş için, “Tıklım tıklım tribünler önünde bir maç yapacağız. Bütün gücümüzü sahaya yansıtacağız ve turu geçmeye çalışacağız. Bugün ilk yarıda ortaya koyduğumuz futbolu her iki yarıya yaymalıyız” diyen Cocu, “Yine de takımın bu maçta ortaya koyduğu efor, gayret ve çalışkanlıktan dolayı mutluyum. Umarım evimizdeki diğer ayakta iyi sonuç alırız” şeklinde konuştu.

Ayew riske edilmedi

Maç öncesi merak edilen konu yeni transfer Ayew’in, Benfica önünde forma giyip giymeyeceğiydi. Portekiz’deki son idmanda takımla çalışan futbolcu için Phillip Cocu sağlık heyetiyle görüşerek riske etmeme kararı verdi ve maç kadrosuna almadı.



Tribünde 100 Fenerli

F.Bahçe’ye ayrılan 3 bin 200 biletten yaklaşık 100’ü satılırken, geri kalan biletler Benfica Kulübüne devredildi. Az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar takıma fedakarca destek oldu. Ev sahibi takımın taraftarları stadı doldururken Benfica’nın futboluna zaman zaman tepki gösterdi.



Büyükelçiye ziyaret

F.Bahçe Başkanı Ali Koç Benfica maçı öncesi Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş’ü ziyaret etti. Samimi geçen sohbette Koç’a elçilik ve şehir hakkında bilgiler veren Göğüş, sarı-lacivertli takıma Benfica karşısında şans diledi.