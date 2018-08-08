Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Tarihinin en önemli şampiyonluklarından birini elde eden Galatasaray’da yeni sezon öncesi tablo pek de parlak değil... Üç kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, şu ana kadar yalnızca Nagatomo, Muğdat ve Onyekuru transferlerini gerçekleştirebildi. Özellikle Süper Kupa’da Akhisar ile oynanan maçta takımın takviyeye ihtiyacı olduğu bariz şekilde belli olurken, yönetim de şu ana kadar formül geliştiremedi. UEFA’nın Finansal Fair Play çerçevesinde getirdiği yaptırım sebebiyle rahat hareket edemeyen sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz yönetimi sponsorluk konusunda da pasif kaldı. Büyük vaatlerle ikinci dönemine başlayan yönetim, proje de üretemedi ve aktif faaliyetlere geçemedi. Avro ve dolar kurunun artmasıyla ödemeleri ve borçları artan Galatasaray’da yönetim adeta çıkmaz sokağa girdi.



Yük Albayrak’ta

Galatasaray’da teknik heyet en az takıma üç takviye beklerken, yöneticiler yaptıkları toplantı da acil eylem planına geçmeleri gerektiği fikrine vardı ancak şu an hiçbir yönetici somut bir şey ortaya koyamadı. Oyuncu satma konusunda da basiretsiz kalan sarı-kırmızılı yönetimde, yetkililer bir hayli gerildi. Yükün büyük kısmı ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın omuzlarına bırakılırken, Galatasaray camiasının sevilen ismi, diğer arkadaşlarının da biraz daha çaba göstermesini istiyor. Başkan Mustafa Cengiz’in bir hayli stres altında olduğu ifade edilirken, bu hafta içinde önemli görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Tolga Ciğerci kulüp bakıyor

Galatasaray’da teknik ekibe sakat olduğunu, yönetime ise sakat olmadığını belirten ve kafaları karıştıran Tolga Ciğerci düğümü henüz çözülemedi. Halen Almanya’da olan gurbetçi oyuncu kendine kulüp bakarken konuyu yönetimin çözmesi bekleniyor. Tolga’nın takasta da kullanılması söz konusu.

Başınızı dik tutun

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi oluşan olumsuz havayı dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Özellikle Süper Kupa maçı sonrası kameralar karşısında bazı oyuncularını sert bir dille eleştiren tecrübeli teknik adam, MKE Ankaragücü maçı öncesi takıma moral veren konuşma gerçekleştirdi. Süper Lig’de yeni sezonun açılış maçını şampiyon unvanıyla yapacaklarını oyuncularına hatırlatan Terim, aile olmanın öneminden bahsederken, sıkıntıları beraber aşacaklarının altını çizdi. Bu arada Akhisar maçında sakatlanan Nagatomo’nun adale grubunda zorlanma olduğu ve tedavisine başlandığı açıklandı.