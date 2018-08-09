Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak Ekrem Kan bugün, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Legia Warszawa-F91 Dudelange arasında oynanacak mücadelede Halis Özkahya’nın yardımcısı olarak görev yapacak. Türkiye liglerinde testi geçemediği için 1 ay görev alamayacak olan Ekrem Kan, bugünkü UEFA maçında sakatlığının nüksetme riski ile de karşı karşıya. > Ömer Faruk Ünal