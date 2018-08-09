Ancak Ekrem Kan bugün, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Legia Warszawa-F91 Dudelange arasında oynanacak mücadelede Halis Özkahya’nın yardımcısı olarak görev yapacak. Türkiye liglerinde testi geçemediği için 1 ay görev alamayacak olan Ekrem Kan, bugünkü UEFA maçında sakatlığının nüksetme riski ile de karşı karşıya. > Ömer Faruk Ünal
MHK ateşle oynuyor! Ligde yok ama UEFA’da var...
09.08.2018 - 11:46 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA kokartlı Süper Lig Yardımcı hakemi Ekrem Kan, 30 Temmuz’daki atletik testin kısa mesafe koşusunda sakatlanmış ve arka adalesinde yırtık şüphesi ile testi yarım bırakmıştı.
Etiketler : FIFA,Süper Lig Yardımcı hakemi,Ekrem Kan,mhk,
575434 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/575434.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
8/10/2018
Mke Ankaragücü - Galatasaray
8/11/2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
8/11/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/11/2018
Fenerbahçe - Bursaspor
8/12/2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8/12/2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
8/12/2018
Beşiktaş - Akhisarspor
8/12/2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
8/13/2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Karabükspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0