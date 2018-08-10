Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de golcü krizini bitirmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik direktör Phillip Cocu transferin bir an önce gerçekleşmesini istedi. Fernandao’yu Cocu’dan önce satan, elindeki tek golcü Soldado’dan da sakatlık sebebiyle henüz tam olarak faydalanamayan sarı-lacivertliler, Vincent Janssen’i yeniden kiralayabilmek için baskıyı artırdı. İngiltere’de transfer döneminin sona ermesini fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, Tottenham’ın kadroda düşünmediği Hollandalı golcüyü ucuza kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Aday çok gelen yok

Listedeki diğer isimlerden Carlos Bacca’dan iyi haber gelmedi. Geçen sezon Fenerbahçe’nin teklifini geri çeviren 31 yaşındaki Kolombiyalı bir kez daha sarı-lacivertlilere kırmızı ışık yaktı. Bu arada İspanya’dan Fenerbahçe’yi umutlandıran bir haber geldi. Kalinic transferi nedeniyle yedeğe düşecek olan Kevin Gameiro Atletico Madrid’den ayrılma kararı aldı. Damien Comolli, vatandaşını Fenerbahçe’ye getirmek için temasları hızlandırdı. Sky Sports’un haberine göre ise Kanarya, Leicester City’nin golcüsü Islam Slimani’nin transferinde mutlu sona çok yakın. Futbolcunun 1 yıl için kiralanacağı ve transferin Bursa maçı öncesi sonlandırılacağı iddia edildi. Slimani’nın yıllık maaşını sarı-lacivertliler karşılayacak.

Soldado ve Ayew görev bekliyor

Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Bursa maçının hazırlıklarına başladı. Benfica karşısında ilk 11’de sahaya çıkanların yenilemeyle yetindiği antrenmanda diğer oyuncular taktik çalışma yaptı. Elindeki kırık nedeniyle atel kullanan Soldado ile takımla çalışmalara başlayan Ayew, Cocu’yla yaptıkları görüşmede göreve hazır olduklarını söyledi

Cocu üç takviye istiyor

Portekiz dönüşü Damien Comolli ile bir toplantı yapan Phillip Cocu, transfer taleplerini yineledi. Hollandalı teknik adam, golcü sıkıntısının bir an önce çözülmesini isterken, stoper ve ofansif orta sahaya ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.

Giuliano rest çekti

Fenerbahçe’nin bonservis bedeli elde etmek için satmayı planladığı Giuliano, ancak Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi. Brezilya Millî Takımı’ndaki yerini geri kazanmak isteyen sambacı, Arabistan ve Katar’dan gelen teklifleri kesin bir dille geri çeviriyor. Giuliano, “Fenerbahçe’de mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum. Eğer gideceksem de bu Avrupa’nın gözde liglerinden bir takım olmalı” diyerek tavrını ortaya koydu.

Bursa’ya odaklanın

Süper Lig’de sezona Bursaspor maçıyla start verecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, oyuncularına, “Kazanmaya mecbur olduğumuz bir mücadeleye çıkacağız” uyarısı yaptı. Benfica karşılaşmasının geride kaldığını belirten Hollandalı, “Tamamen Bursa maçına konsantre olun. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Müthiş bir taraftarın önüne çıkacağız. Onların vereceği desteği karşılıksız bırakamayız” sözleriyle 3 puan isteğinin altını çizdi.