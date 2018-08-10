Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz’i 1-0 mağlup ederek tek farklı olsa da avantajı kaptı. Rakip maçın başında risk alıp oyunu 3. bölgede oynamaya çalışınca Beşiktaş cezayı çabuk kesti. Oğuzhan 6. dakikada harika ortaladı, arka direkteki Babel kafasını çalıştırdı: 1-0. LASK Linz 18. dakikada gole çok yaklaştı. Ranftl’ın sağ kanattan verdiği pasla altıpasa yakın bir bölgede topla buluşan Tetteh’in şutu yandan auta çıktı. Geriye düşmesine rağmen ofansif oyun anlayışından vazgeçmeyen Avusturya ekibinde Holland’ın 31’de çektiği şut direğin dibinden auta çıktı. Beşiktaş 34’te farkı 2’ye çıkarma şansını tepti. Babel arka direkte bu defa kafa pası verdi, Oğuzhan bomboş pozisyonda topu üstten auta attı. İlk yarının sonunda Tolgay’ın aşırtma şutu da direğe takılınca Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Tempo düştü

Siyah-beyazlılar ikinci yarıya istekli başladı. Larin 52’de göğsüyle ceza sahası içinde harika indirdi, Oğuzhan yine musait pozisyonda kaleyi bulamadı. İkinci yarının ilk 10 dakikasından sonra Beşiktaş’ın temposu düştü. Oyunu kontrolünde tutan temsilcimiz buna rağmen rakip kalede etkili olamıyordu. Bunun üzerine Şenol Güneş kenarda ısınan Quaresma’yı çağırdı. Sezona bomba gibi giren Lens dün skora katkıda bulunmadı ama etkiliydi ve taraftarların alkışları eşliğinde yerini Q7’ye bıraktı. Portekizli yıldızın katkısına rağmen Beşiktaş’ın temposu değişmedi. Son dakikalarda LASK Linz için yüklendi ama stoperde görev alan Pepe ve Necip başta olmak üzere Beşiktaş savunması rakibe fırsat vermedi ve temsilcimiz sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Bu maçın rövanşı 16 Ağustos’ta Avusturya’da oynanacak.