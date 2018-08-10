Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında misafir ettiği Premier Lig temsilcisi Burnley ile 0-0 berabere kaldı. 18’de Emre’nin soldan ortasıyla önemli bir gol pozisyonu yakalayan Başakşehir’de Bajic son vuruşu yapamadı. 54’te ender gelişen Burnley atağında top Hendrick’in önünde kaldı. İrlandalı oyuncunun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. Başakşehir adına maçın en net gol fırsatı ise 62’de yaşandı. Epureanu’nun uzun pasını Jojic’in önüne çok iyi indiren Visca arkadaşını pozisyona soktu. Sırp oyuncunun şutu az farkla dışarı çıkınca 90 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Ağustos Perşembe günü Burnley’nin ev sahipliğinde oynanacak.

ONLARDAN İYİYDİK

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İlk resmî müsabakamız olmasına rağmen fiziksel olarak İngiliz takımından daha iyiydik. Tur için oyun olarak avantajlıyız diye düşünüyorum” açıklaması yaptı.