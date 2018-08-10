Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Ligde yeni sezon 12 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve ilk yarı 18 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci yarısı 25 Ocak 2019'da başlayacak ligde normal sezon maçları 3 Mayıs 2019'da tamamlanacak.

Statü

Toplam 16 takımın yer aldığı TBL'de normal sezonu birinci sırada tamamlayan ekip, doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Normal sezonu 2 ile 9. sırada bitiren takımlar play-off oynayacak, son 2 sırada bulunanlar ise bir alt lige düşecek.

Play-off serisinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 3 galibiyet alacak takım, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk hafta programı

TBL'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Karesi Gençlik-Bandırma Kırmızı

Ankara DSİ-Sigortam.net Bakırköy Basket

Bursaspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yalova Belediyespor

Selçuklu Belediyespor-Petkim Spor

Edirnespor-Akhisar Belediyespor

OGM Ormanspor-Final Gençlik

Düzce Belediyespor-Artvin Belediyespor