Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın, Ankaragücü deplasmanında 3-1 galip geldiği karşılaşmayı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 1. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından NTV'de Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.

"BÖYLE ZEMİNLERLE OLMAZ"

Futbol iyi zeminde oynanır. Artık 21. yüzyıldayız. Böyle zeminler hayal kırıklığına uğratır. Bugün ben hiçbir oyuncuya yanlış pas attın diyemem.

Futbol bütçemizin dünyada 6. olduğu ortamda zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal..

"SÜPER KUPA FİNALLERİ DİREKT PENALTILARA GEÇİLMELİ"

Maça gelince... Salı - Cuma günlerine baktığımız zaman kısa bir zaman. Salı günü 120 dakika oynayan bir Galatasaray. Süper Kupa finalleri kesinlikle berabere bittiğinde uzatmaya gitmemeli. Oyuncular çok yoruluyor ve sakatlık riski var. Özellikle böyle zeminlerde.

"GÖZ GÖRE GÖRE TÜRK FUTBOLU BU HALDE"

Kulüplerin hali ortada. Göz göre göre Türk futbolu her türlü desteğe rağmen bu hale geldi. Bir avantajı oldu, biraz genç futbolculara yönelecek. Hoşuma gidiyor. Elif Elmas, Barış. Galatasaray'da Yunus Akgün var. 3 tane altyapıdan oyuncu alındı. Genç oyunculara şans verilmesi güzel oluyor.

"FATİH TERİM'İN TERCİHLERİ..."

Bazen teknik adamlar kaybettikleri zaman bazı kararları tercih edebilir. Fatih Terim geçen sezon Akhisarspor maçından sonra 3-4 tane oyuncuyu kesmişti. Tıpkı bugünkü gibi. Yine Akhisar maçından sonra sürpriz bir şekilde neşteri vurdu. Bu tip oyuncular uzun vadede özel isimlerdir. Teknik Direktörler sadece yönetmezler, idare de edecekler. Ancak kısa vadede çözüm verdi. Ankaragücü için söylenecek bir şey yok. Hazırlıksız ve transfer kaynağı yeni kalkmış bir kulüp. Saha içi organizasyonu olmayan bir takım.

Galatasaray hücum yaptı ve pozisyonlara girdi. Ankaragücü ise savunma arkasına toplar ile pozisyon bulmayı bekliyordu öyle de oldu. İsmail Kartal'ın beklediği oldu, Fatih Terim'in beklemediği oldu. Zemin de olağanüstü kötü. Oyuncular zeminden dolayı pas hatası yapıyorlar, haklılar.

"OYUNCULAR VAR'IN BİLİNCİNDE HAREKET EDECEK"

Sportmenlik dışı hareketleri artık VAR ile inceleyecekler. Oyuncularda bulun bilincinde hareket edecekler. Cüneyt Çakır bunu göstermişti. Hakemin ekrana bakmaması ve direkt kulağına pozisyonun kararını söylemesi, bu da oyunun çok durmasını engelledi. İnşallah sonuçta adaletli, barış içerisinde bir lig olsun istiyoruz.