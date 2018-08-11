Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söylerken, saha zemini için tepki gösterdi.

İşte Terim'in açıklamaları;

"Çok iyi bir futbol olmadı ama çok iyi bir sonuç aldık. 3 puanla başlamak önemliydi. Rakibe çok pozisyon vermeden fazla pozisyon bulmak bizi sevindiren taraf. Şunu söylemeden geçemeyeceğim: Allah aşkına bu zeminlerde bu çocuklar ne yapsın? İki taraf için söylüyorum."

Bir gün doğru olmayan sahada 'Ben bunu oynatmıyorum' diyen bir Allah'ın kulu yok mu? Dünyanın en büyük 6. ligiyiz, gelin bakın şu sahaya. Bu çok zor bir şey mi? 2018 yılındayız. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok üzücü. Onun için bazen yorum yapmakta da zorlanıyoruz. Saha biraz oyunu bozsa da 3 puan güzel, oyuncularımın mücadelesinden memnunum."