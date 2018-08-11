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Fikret Orman'dan flaş seçim kararı!
11.08.2018 - 11:39 | Son Güncelleme: 11.08.2018 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fikret Orman: Yönetim Kurulu Toplantısı'nda seçim kararı alacağım.
Etiketler : fikret orman,beşiktaş,son dakika,
575713 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/575713.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
8/10/2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
8/11/2018
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
8/11/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/11/2018
Fenerbahçe - Bursaspor
8/12/2018
Atiker Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8/12/2018
Medipol Başakşehir Fk - Trabzonspor
8/12/2018
Beşiktaş - Akhisarspor
8/12/2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
8/13/2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0