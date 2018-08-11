Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Bursaspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinze haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in ilk haftasında, Ali Koç başkanlığında yeni sezonuna başlayan Fenerbahçe, Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, sezona kendi evinde alacağı 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor. İstediği transferleri yapamayan Bursaspor ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlar almak için sahaya çıkıyor. Peki FB Bursa maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

Bu akşam Ülker Stadyumunda oynanacak ve saat 21:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve canlı anlatımı tg.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe - Bursaspor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Ayew, Josef, Eljif, Barış Alıcı, Giuliano, Soldado

Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Badji, Aytaç, Lima, Furkan, Yusuf Erdoğan, Stancu

Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew sakatlığı nedeniyle Benfica ile oynanan maçta forma giyememişti. Ayew'in en kötü ihtimalle Bursaspor maçının son bölümünde Cocu'nun şans vermesi halinde oynaması bekleniyor.

İki takım arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK HAZIRLIK

Süper Lig'de yeni sezonu Ülker Stadı'nda oynayacağı Bursa maçıyla açan Fenerbahçe'de taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Sezonun ilk maçı olması nedeniyle taraftarlardan da sürpriz bir hamle geldi. Ülker Stadı'nın Okul Açık Tribünü'nde taraftarların bir koreografi yapacağı ve görsel şölenin yanı sıra takıma ve yönetime büyük bir destek verileceği öğrenildi.

7 yıl sonra ilk peşinde

Fenerbahçe, yarın Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek.

Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek.

Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe ile Bursaspor 99. randevuda

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 99. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi’ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50’sini Fenerbahçe, 14’ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi. Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1’lik skorlarla kazandı.