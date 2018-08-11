Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boluspor Osmanlıspor maçı canlı skor kaç kaç ve Bolu Osmanlı maçı şifresiz canlı anlatım izle gibi detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig'de haftanın ikinci maçında Boluspor, Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Futbol severler ise Bolu Osmanlı maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Boluspor Osmanlıspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Saha be seyirci avantajı elinde bulunan Boluspor, Osmanlıspor karşısında gol veya goller bularak lige 3 puanla başlamak istiyor. Bu sezon 1. lige düşen Osmanlıspor ise Bolu karşısında galip gelerek hem lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor hem de gelecek sezon yeniden Süper Lig'de yarışmak istiyor. Boluspor Osmanlıspor maçının şifresiz canlı anlatımı, maçı özeti ve diğer tüm detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Boluspor Osmanlıspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 19:30'da başlayacak Boluspor Osmanlıspor maçı beIN Sports ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

FUTBOL: SPOR TOTO 1. LİG

Spor Toto 1. Lig'de 2, 3 ve 4. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık maç programı şöyle:

- 2. hafta

17 Ağustos Cuma:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)

19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)

21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- 3. hafta

24 Ağustos Cuma:

19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Giresun Atatürk)

21.45 Denizlispor-Hatayspor (Denizli Atatürk)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

- 4. hafta

31 Ağustos Cuma:

21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

1 Eylül Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Stat açıklanmadı)

21.45 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

21.45 Altay-Adanaspor (İzmir Atatürk)

2 Eylül Pazar:

16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep (Antakya Atatürk)

19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor (Zafer)

21.45 Altınordu-Denizlispor (Bornova)

21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)