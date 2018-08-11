Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor Kasımpşa maçı şifresiz canlı izle ve Rize Kasımpaşa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar sizlerle buluşuyor. 10 Ağustos akşamı başlayan Süper Lig'in ilk haftası bugün oynanacak olan maçlarla devam edecek. Kemal Özdeş önderliğindeki Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor, ilk maçından galibiyetle ayrılıp hem yeni sezona üç puanla merhaba demek istiyor, hem de taraftarını kendi evinde mutlu etmek istiyor. Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Peki Rizespor Kasımpaşa maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte maça dair detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Ujkani, Fink, Jach, Brabec, Traore, Ali Çamdalı, Musa, Oğulcan, Mustafa, Umar, Samudio

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Khalili (Sadiku) Pavelka, İlhan, Eduok, Trezeguet, Diagne

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecekler.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Fransız futbolcu Bengali-Fode Koita dışında eksik bulunmuyor.

Geride kalan sezonda ligi 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan Kasımpaşa, kadrosuna 4 futbolcu dahil etti. Lacivert-beyazlılar, yaz transfer döneminde şu ana kadar Gençlerbirliği'nden Abdul Rahman Khalili, Çaykur Rizespor'dan Özgür Çek ve Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı'yı bonservisiyle, Avusturya temsilcisi Austria Wien'den Tarkan Serbest'i ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferin hızlı takımlarından Rizespor ise Braian Samudio, Montassar Talbi, Samir Ujkani, Mustafa Saymak, Armand Traore, Musa Çağıran, Aminu Umar, Jaroslaw Jach, Jakub Brabec, Ali Çamdalı gibi takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.