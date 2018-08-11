Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altay Ümraniyespor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altay ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig şansını play-offlarda kaybeden Ümraniyespor, lige güzel bir başlangıç yaparak zorlu Altay deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Öte yandan Altay ise saha avantajını kullanarak lige 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor. Altay sezonun ilk maçını seyirciz oynayacak. Bu zorlu mücadele beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak. Peki Altay Ümraniye maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Altay Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İzmir Atatürk stadında oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX2 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadelenin şifresiz canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de olacak.

Spor Toto 1. Lig'de 2, 3 ve 4. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık maç programı şöyle:

- 2. hafta

17 Ağustos Cuma:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)

19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)

21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



- 3. hafta

24 Ağustos Cuma:

19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Giresun Atatürk)

21.45 Denizlispor-Hatayspor (Denizli Atatürk)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

- 4. hafta

31 Ağustos Cuma:

21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

1 Eylül Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Stat açıklanmadı)

21.45 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

21.45 Altay-Adanaspor (İzmir Atatürk)

2 Eylül Pazar:

16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep (Antakya Atatürk)

19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor (Zafer)

21.45 Altınordu-Denizlispor (Bornova)

21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)