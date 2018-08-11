Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor - Alanyaspor şifresiz canlı anlatım izle ve Sivasspor Alanyaspor maçı kaç kaç gibi detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Saat 19:30'da başlayacak olan maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ev sahibi takım taraftarı önünde sezona iyi başlamak istiyor ancak Aytemiz Alanyaspor da iddialı bir başlangıç yapmanın peşinde. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmanın yardımcılığını ise Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Konuk Alanyaspor'da yeni transfer Bobo sahaya 11'de çıkacak. Ayrıca Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Akbaba'nın da forma giymesi bekliyor. İşte Sivasspor Alanyaspor maçı canlı izle, Sivasspor Alanyaspor kaç kaç gibi detaylar sizlerle...

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Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

muhtemel 11'ler

Sivasspor: Rochet, Douglas, Bjarsmyr, Medjani, Ziya(Uğur)- Emre, Hakan, Rybalka, Mert Hakan, Robinho, Kone

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Augusto, Sackey, Campos, Lucas, Emre Akbaba, Bobo

Sivasspor'da samba rüzgarı esecek

Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu David Braz ile resmi sözleşme imzalamasının ardından kadrosundaki Brezilyalı futbolcu sayısını 3'e çıkardı. Kadrosunda Robinho ve Barcelona'dan transfer ettiği Douglas Pereira dos Santos'u da bulundurulan kırmızı-beyazlı ekip yeni sezonda sahalarda samba rüzgarı estirecek.

Geçen sezonu 7. sırada tamamlayarak adından söz ettiren Demir Grup Sivasspor yeni sezona da iddialı giriyor. Teknik direktörlüğünü Süper Lig'in en genç teknik direktörü Tamer Tuna'nın yaptığı kırmızı-beyazlı ekip yaptığı transferlerle de adından söz ettiriyor. Geçen sezon kariyerinde Milan, Real Madrid ve Manchester City gibi takımların bulunduğu Robinho'yu kadrosuna katan Yiğidolar, kadrosunu Brezilyalı futbolcularla güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezonda samba rüzgarının eseceği kırmızı-beyazlı ekip İspanya'nın Barcelona takımından Douglas Pereira dos Santos'u kiralık olarak kadrosuna katarak önemli bir transferi gerçekleştirdi. Douglas transferinin ardından Sivasspor Robinho'nun bir dönem Santos'da beraber oynadığı 31 yaşındaki Brezilyalı stoper David Braz'ı da satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Braz transferiyle kadrosundaki sambacı sayısını 3'e çıkaran kırmızı-beyazlı ekip kadrosunda 9 ayrı milletten 12 yabancı oyuncu bulunduruyor.