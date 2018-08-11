Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk haftasında Fenerbahçe Bursaspor maçını yöneten Halil Umut Meler'in kararları çok tartışıldı.

20. DAKİKADA FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe - Bursaspor maçının 20. dakikasında sarı lacivertli takımın kazandığı penaltı ve devamında Halil Umut Meler'in VAR sistemine danıştıktan sonra kararını geçerli saymasının ardından pozisyon ile ilgili sosyal medyada büyük tepkiler yağdı.

Spor Toto Süper Lig’i 1. haftasında oynana Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde dakikalar 20’yi gösterirken Fenerbahçe adına kazanılan penaltıda maçın hakemi Halil Umut Meler VAR’a başvurup pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Yayıncı kuruluşun pozisyonun tekrarını göstermesinin ardından sosyal medya üzerinde bu pozisyon ile ilgili büyük bir tartışma yaşandı.

Öte yandan penaltıyı kullanan Giuliano, pozisyonu gole çevirerek takımının Bursaspor karşısında eşitliği yakalamasın sağladı.

ÖNCE PENALTI, SONRA OFSAYT

Fenerbahçe-Bursaspor maçının 58. dakikasında hakem Halil Umut Meler Bursaspor lehine penaltı kararı verdi. VAR ile izlenen pozisyonda ofsayt kararı çıktı.

Fenerbahçe - Bursaspor maçının 58. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Bursaspor lehine penaltı kararı verilirken VAR sistemi devreye girdi.

Halil Umut Meler ile görüşen VAR hakemleri, pozisyonun öncesinde ofsayt kararı olduğunu belirtti.

VAR'ın kararının ardından karşılaşmanın hakemi penaltıyı iptal ettirip ofsayt kararı verdi.

Kararın ardından itiraz eden Bursaspor'da Lima sarı kart gördü. Teknik direktör Samet Aybaba da karara tepki gösterdi.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen hakem Halil Umut Meler İzmir Selçuk’ta dünyaya gelmiştir. Aslen Makedon göçmeni olduğunu belirten Halil Umut Meler evlidir eşi ise İzmir Selçuk’ludur. Ailesi Selçuk’ta yaşamaktadır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Bu dönemde hakem olarak görev yapmaya başlamıştır. Okul bittikten sonra İzmir’e dönmüş ve İzmir’de il hakemliği yapmıştır. Ardından 2013 senesinde Ulusal kategoriye yükselmiştir.

Babası uzun süre kulüp yöneticisi olarak spor camiasında yer almıştır.