Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin, Bursaspor'u 2-1 yendiği müsabakaya VAR kararları damga vurdu. Özellikle 90+5'teki Skrtel'in pozisyonuna Bursasporlu futbolcular yoğun itirazda bulunurken, maçına ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan çok sert bir açıklama geldi.

Ali Ay maç sonrası yaptığı açıklamada "VAR sistemi herhalde İstanbul takımlarına göre ayarlandı. Çok sinirliyim. Son dakikada verilmeyen penaltımız var. Sağlık olsun demiyorum. Bu VAR sisteminin arkasında duracağız. Gerekli temaslarımız olacak, Kulüpler Birliği ile görüşeceğiz. Adalet herkese eşit şekilde olmalı. Ben bu akşam adaletin eşit şekilde dağıtılmadığını gördüm. Biz bu maçta çok güzel oynadık ve son dakika verilmeyen penaltımız verilseydi, beraberlikle ayrılabilirdik." diye konuştu.

TARAFTARIMIZ DARP EDİLMİŞ! YAZIKLAR OLSUN

Öte yandan taraftarların darp edilmesiyle ilgili de konuşan Ay; "Taraftarlarımızdan birkaç tanesi emniyete götürülmüş. Hatta bazı görüntüler var. Bir polis, taraftarlarımızdan birisini darp ediyor. Ben kendisine yazıklar olsun diyorum." sözlerini kullandı.