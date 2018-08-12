Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giuliano, "Taraftarı tebrik ediyorum. Bugün stadyum doluydu bizi çok iyi desteklediler, farklı bir atmosfer vardı. Maçın zor olacağını biliyorduk. İki yıldır ilk maçları kazanarak başlayamıyorduk. Dolayısıyla bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Hala oyun stilimizle ilgili geliştirmemiz gerekenler var. Üç puan çok önemliydi; salı günü ve ligin geri kalanında bize öz güven vermesi açısından." şeklinde konuştu.

Giuliano, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşı için taraftarları maça davet ederek, "Stadı doldursunlar, bizi desteklesinler. Zor olacak ama dönmeyecek bir skor değil. Biz sahada her şeyimizi verip tabiri caizse kanımızı akıtacağız. Taraftarımızın desteği burada çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı futbolcu, Video Yardımcı Hakem sisteminin hataları en aza indirmesi açısından önemli olduğunu aktararak, "Oyunu çok durdurduğunda biraz sıkıcı oluyor." ifadesini kullandı.