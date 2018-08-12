Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Hatayspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaçkaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. TFF 1. Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'in iki yeni takımı Ankara'da kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği, saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet almanın peşinde. Hatayspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Gençlerbirliği Hatayspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Gençlerbirliği Hatayspor maçı şifresiz canlı anlatım

Gençlerbirliği Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele beIN SPORTS MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Gençlerbirliği 29 yıl sonra 1. Lig’de maça çıkacak

Aralıksız 29 yıldır mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’den geride kalan sezon düşen Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Hatayspor’u ağırlayacak.

Aralıksız 29 yıldır mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’den geride kalan sezon düşen Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında yarın Hatayspor’u ağırlayacak.

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda Süper Lig’e veda eden kırmızı-siyahlılar, yarın saat 19.30’de Hatayspor’u Osmanlı Stadı’nda konuk edecek.

Taraftarların, Osmanlı Stadı’na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30’da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği bildirildi. Otobüs ring seferleri, Törekent ile Yenikent arasında yapılacak.

Bu arada, kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı.