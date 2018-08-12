Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesirspor Baltok Altınordu maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. TFF 1. Lig'in açılış haftasında Balıkesirspor Baltok ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Balıkesirspor Baltok, saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet almanın peşinde. Altınordu ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Balıkesirspor Baltok Altınordu maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Balıkesir Baltok Altınordu maçı şifresiz canlı anlatım

Balıkesirspor Baltok Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele beIN SPORTS MAX 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

Ligde 2, 3 ve 4. haftanın maç programı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 2, 3 ve 4. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık maç programı şöyle:



- 2. hafta



17 Ağustos Cuma:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)

19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)

21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)

21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)



- 3. hafta



24 Ağustos Cuma:

19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Giresun Atatürk)

21.45 Denizlispor-Hatayspor (Denizli Atatürk)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



- 4. hafta



31 Ağustos Cuma:

21.45 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

1 Eylül Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)

19.15 Eskişehirspor-Kardemir Karabükspor (Stat açıklanmadı)

21.45 Tetiş Yapı Elazığspor-Balıkesirspor Baltok (Elazığ Atatürk)

21.45 Altay-Adanaspor (İzmir Atatürk)

2 Eylül Pazar:

16.30 Hatayspor-Gazişehir Gaziantep (Antakya Atatürk)

19.15 Afjet Afyonspor-Boluspor (Zafer)

21.45 Altınordu-Denizlispor (Bornova)

21.45 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)