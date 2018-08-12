Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Yeni Malatyaspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinze haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Göztepe, saha ve seyirci avantajını kullanarak sezona galibiyetle başlamanın peşinde. Öte yandan Yeni Malatyaspor ise zorlu İzmir deplasmanından puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki Göztepe Malatya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

GÖZTEPE YENİ MALATYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI ANLATIM

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te başlayacak Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Göztepe muhtemel 11...

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Traore, Poko, Andre Castro, Gouffran, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Nabil Ghilas ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

Transfer döneminde şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu ile Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Süper Lig’de rakibiyle 3. kez karşılaşacak Göztepe, geçen sezon Malatya’daki ilk müsabakayı 3-2 kazanmış, İzmir’de ise rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Yeni Malatya'da iki eksik var

Spor Toto Süper Lig’de ikinci sezonunu yaşayan Malatya temsilcisi, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Öte yandan sarı-siyahlılarda ameliyat edilen Eren Tozlu ile sakatlığı devam eden Okechukwu Azubuike ve kaleci Fabien Farnolle, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.