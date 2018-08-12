Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dövizdeki son hareketlilik sonrası ödemelerde zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, Gomis, Feghouli ve Belhanda’nın menajerlerini İstanbul’a davet etti.

Sarı-kırmızılılar, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Dövizdeki dalgalanma sonrası sıkıntılarımız arttı. Bizim futbolculara bu paraları ödeyecek durumumuz yok. Bu konuda isteyen istediği yere gidebilir. Siz de başınızın çaresine bakın. Oyunculara kulüp bulun. İyi tekliflere kapımız açık. Futbolcular burada kalacaksa ödeme takvimi konusunda bize yardım etmek zorundalar” mesajını verecekleri öğrenildi.

Böylece Galatasaray Yönetimi, bu futbolcuların menajerlerinden oyuncularına en kısa sürede kulüp bulmalarını isteyecek, futbolculara, “Kendinize kulüp bulun” mesajını gönderecek.

Kaynak oluşturacak

Galatasaray’da Gomis ve Belhanda 3 milyon 350 euro, Feghouli 3 milyon 850 euro net kazanıyor. Primlerle beraber futbolcuların kulübe yıllık maliyeti daha da artıyor. Cim-Bom, bu isimlerin satışına göre transfer için kaynak oluşturacak ve Fatih Terim’in istediği transferleri gerçekleştirebilecek.