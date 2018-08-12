Avrupa Atletizm Şampiyonası erkekler 4x100 metrede milli takımımız 37.98'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.
Erkekler 4x100 metrede gümüş madalya Türkiye'nin
12.08.2018 - 23:11 | Son Güncelleme: 13.08.2018 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, erkekler 4x100 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.
Etiketler : atletizm,avrupa atletizm şampiyonası,milli takım,
575911 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/575911.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
3
Fenerbahçe
1
1
0
0
2
1
1
3
4
Sivasspor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
17
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
8/10/2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
8/11/2018
Sivasspor - Alanyaspor
8/11/2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
8/11/2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
8/12/2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8/12/2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
8/12/2018
Beşiktaş - Akhisarspor
8/12/2018
Göztepe - Yeni Malatyaspor
8/13/2018
Kayserispor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Altay
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Boluspor
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Gençlerbirliği
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Adanaspor
1
0
1
0
1
1
0
1
7
Elazığspor
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Afjet Afyonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gaziantep BB
0
0
0
0
0
0
0
0
13
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Hatayspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Ümraniyespor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0