Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçına yönelik yaptığı basın toplantısında umut dağıttı. ‘’İlk maçı 1-0 kaybettik ama yarın (bugün) farklı bir maç oynayacağız. İlk maçta son derece güzel bir atmosfer vardı ama bu maç şimdi bizim taraftarımızın önünde oynanacak. Seyircilerimiz, ligde nasıl bir atmosfer oluşturacaklarını (Bursa maçında) gösterdi” vurgusu yapan Hollandalı çalıştırıcı, “Birlikte olmaya ihtiyacımız var demiyorum, birlikte olmaya mecburuz. Galip gelip, bu turu geçerek bir sonraki tura yükselmek istiyoruz. Kendi sahamızda ilk maçtan daha farklı oynayacağız. Benfica ile oynuyorsanız, detaylar belirleyici oluyor. Kalemize yaklaşmalarına müsaade etmemeliyiz. İki takım da son derece kaliteli ekipler. Umarım detaylar bizim yanımızda olur” diye konuştu.

On biri açıklamam

Benfica’nın oyun planına göre alternatifleri olduğunu belirten Cocu şu ifadeleri kullandı: Eğer ofansif oynamayı tercih ederlerse arkada daha çok alan bırakacaklar demektir. Eğer defansif oynarlarsa, bizim de kilidi açacak bir oyun planı uygulamamız gerekecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Tur için sahada olacağız. Bizim için önemli olan turu getirecek olan bir skor. 11’i yine açıklamayacağım. Rakibimizin en çok isteyeceği şey budur. Taktik bir durum olduğu için konuşmak istemiyorum. Slimani’yi kalitesini bildiğimiz için transfer ettik. Biraz zaman vermemiz gerekiyor...

COCU TAKTİK ÇALIŞTIRDI

F.Bahçe dün akşamki son çalışmasıyla Benfica hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Phillip Cocu yönetimindeki idmanda iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idmanı vardı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Aatıf, İsmail ve cezası bulunan Josef de Souza antrenmanda yer almadı. Bu arada idmanda sakatlanan Alper Potuk çalışmayı yarıda bıraktı. Futbolcunun durumu bugünkü kontroller sonrası belli olacak.

RUİ VİTORİA: Slimani iyi transfer

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria bugünkü maç için, ‘’Zorlu bir rakiple oynayacağız ama biz hazırız. Gol atmaya çalışacağız. Kendi sistemimizle oynamaya çalışacağız” derken, “Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Slimani’yi Lizbon’dan tanıyoruz. Kaliteli bir oyuncu. Böyle bir transferden dolayı kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.



ACI HATIRALAR!

Korkutan istatistik

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanşında, deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica’yı konuk edecek Fenerbahçe’nin ilk maçı kaybettiği eşleşmelerdeki başarısızlığı korkutucu boyutta. Sarı-lacivertliler, Avrupa’da ilk maçta yenildiği 29 tur mücadelesinin 28’inde elendi. Fenerbahçe’nin elediği tek takım 1998-99 eşleşmesindeki Göteborg oldu.



ÇOK İSTEKLİ

Soldado hazır kıta

Sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Benfica deplasmanında yedek soyunan Robeto Soldado, bugün sahada olmaya can atıyor. Turu geçmenin önemine vurgu yapan İspanyol yıldız, “Kırığın kaynama süreci devam ediyor. Ama bu sorun değil. Ayaklarım iyi olsun yeter. Benfica karşısında gol atarak takıma katkı sağlamak istiyorum” dedi.



STOPER ARANIYOR

Sıra geldi savunmaya

Golcü sorununu Islam Slimani’yle çözen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları stoper üzerine yoğunlaşmış durumda. Altyapısından yetişen Merih Demiral’ı Sporting Lisbon’dan satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışan sarı-lacivertliler, Stoke City’den Indı, Wolfsburg’tan Bruma için de girişimlerini sürdürüyor.