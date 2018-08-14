Döviz kurundaki artışın cebe yansımaları konuşulurken en fazla zarar gören sektörlerden birisi de futbol dünyası. Çünkü yerli oyuncuların bile alacağı avro üzerinden. Hemen hemen her kulübü ciddi şekilde ilgilendiren ve bir anlamda batıran döviz kurunu özelleştirmek gerekirse en canlı örnek Pepe. Siyah-beyazlıların geçen sezon 2 yıllık anlaşma yaptığı Portekizli oyuncu senelik 4 milyon 750 bin avro kazanıyor. Artı 4 bin avro da maç başı ücreti var. Pepe ilk imza attığında avro 4 liraydı ve seneliği maç başı hariç 19 milyon liraya geliyordu. Peki ya şimdi? Şu anki avro kuruna göre (7,5 TL) Pepe’nin garanti ücreti 35 milyon liraya denk geliyor. Maç başı hariç! Portekizli stoperin Akhisar mücadelesi öncesi yıllık garanti ücreti 36 milyon liraydı (7,65 TL) mücadele sonunda (8,10 TL’ye çıktı) 38 milyon liraya kadar ulaştı.
Pepe kuru cep yakıyor!
14.08.2018 - 06:06 | Son Güncelleme: 14.08.2018 - 06:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Canlı örnek mi? Geçen sezon avro 4 lirayken imza atan ve senelik 19 milyon lira kazanan Portekizli yıldıza Beşiktaş şimdi yıllık 35 milyon lira ödeyecek.
Etiketler : döviz,futbol,maaş,
576107 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/576107.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
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1
2
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Kayserispor
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Başakşehir
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
2
1
3
6
Konyaspor
1
1
0
0
3
2
1
3
7
Beşiktaş
1
1
0
0
2
1
1
3
8
Fenerbahçe
1
1
0
0
2
1
1
3
9
Sivasspor
1
1
0
0
1
0
1
3
10
Erzurum BB
1
0
0
1
2
3
-1
0
11
Çaykur Rizespor
1
0
0
1
2
3
-1
0
12
Akhisar Bld.Spor
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Bursaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Alanyaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Ankaragücü
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Göztepe
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Trabzonspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
2. Hafta Maçları
17.8.2018
Trabzonspor - Sivasspor
18.8.2018
Bursaspor - Kayserispor
18.8.2018
Antalyaspor - Atiker Konyaspor
18.8.2018
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
19.8.2018
Akhisarspor - Çaykur Rizespor
19.8.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş
19.8.2018
Alanyaspor - Mke Ankaragücü
19.8.2018
Galatasaray - Göztepe
20.8.2018
Kasımpaşa - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Giresunspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
İstanbulspor
1
1
0
0
4
3
1
3
3
Adana Demirspor
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Altay
1
1
0
0
1
0
1
3
5
Boluspor
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Gaziantep BB
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Gençlerbirliği
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Adanaspor
1
0
1
0
1
1
0
1
9
Elazığspor
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Altınordu
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Balıkesirspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Afjet Afyonspor
1
0
0
1
3
4
-1
0
13
Denizlispor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Hatayspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Karabükspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Ümraniyespor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Eskişehirspor
1
0
0
1
1
3
-2
0