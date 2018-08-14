Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz kurundaki artışın cebe yansımaları konuşulurken en fazla zarar gören sektörlerden birisi de futbol dünyası. Çünkü yerli oyuncuların bile alacağı avro üzerinden. Hemen hemen her kulübü ciddi şekilde ilgilendiren ve bir anlamda batıran döviz kurunu özelleştirmek gerekirse en canlı örnek Pepe. Siyah-beyazlıların geçen sezon 2 yıllık anlaşma yaptığı Portekizli oyuncu senelik 4 milyon 750 bin avro kazanıyor. Artı 4 bin avro da maç başı ücreti var. Pepe ilk imza attığında avro 4 liraydı ve seneliği maç başı hariç 19 milyon liraya geliyordu. Peki ya şimdi? Şu anki avro kuruna göre (7,5 TL) Pepe’nin garanti ücreti 35 milyon liraya denk geliyor. Maç başı hariç! Portekizli stoperin Akhisar mücadelesi öncesi yıllık garanti ücreti 36 milyon liraydı (7,65 TL) mücadele sonunda (8,10 TL’ye çıktı) 38 milyon liraya kadar ulaştı.