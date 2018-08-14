Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de sezonu Akhisarspor galibiyetiyle açan Beşiktaş ortaya koyduğu futbolla da takdirleri topladı. Takımın iştahı, pozisyona girme becerisi, oyuna hükmetmesi taraftarların yüzünü güldürdü. Özellikle kanatlarda görev alan Lens ve Babel’in performansı etkileyiciydi. Geçen sezon büyük eleştiriler alan Oğuzhan’ın da tam bir 10 numara gibi oynaması dikkat çekti. Bekler de çok hazır göründü. Caner Erkin ve Gökhan Gönül hem savunmada hem de hücumda çok etkiliydi. Kartal, ligin dişli ekiplerinden olan Süper Kupa sahibi Akhisar karşısındaki futboluyla ligin en hazır takımlarından biri olduğunu gösterdi. Terazide takımın artıları ağır bassa da eksiler de dikkat çekici. Necip stoperde çok hatalar yaptı ama onun açığını Enzo Roco ve takımda kalırsa Vida rahatlıkla kapatacak. Asıl sıkıntı takımın bitirici bir golcüsünün olmaması.



Endişe var

Geçen sezon Cenk Tosun’un satılmasından itibaren başlayan sıkıntı hâlâ giderilemedi. Vagner Love bir türlü patlama yapamadı. Brezilyalı oyuncunun yüzü de gülmüyor. 34 yaşındaki oyuncunun 90 dakikayı çıkarması da, lig ve Avrupa maratonuna fizik olarak kaldırması da mümkün görünmüyor. Cyle Larin’in potansiyeli yüksek. Kolay maçlarda kendisini gösterebiliyor çünkü pozisyona girme becerisi yüksek. Ancak Kanadalı oyuncunun bitiriciliği eksik. Negredo ise sıkıntıların baş sebebi. Gittiği gün neredeyse kulüpte bayram ilan edilecek. Yıllık 4,3 milyon avrodan vazgeçmeyen İspanyol futbolcu, yönetimin transfer yapmasını da engelliyor. Eğer golcü eksiğine çare bulunmazsa geçen sezon olduğu gibi büyük sıkıntılar yaşanabilir. Golcüsüzlükten geçen sezon şampiyonluğu kaybeden Beşiktaş’ta taraftarlar aynı hüsranı yaşamaktan endişeleniyor.

KADRODAKİLER NE DURUMDA?

Cyle Larin: Kanadalı pozisyona giriyor ama son vuruşları etkili değil.

Vagner Love: Brezilyalı yıldız artık yaşlandı, motivasyonu da çok düşük.

Alvaro Negredo: Takımın kanseri. İspanyol giderse herkes rahatlayacak.

Umut Nayir: Kadroya giremediği için nasıl katkı vereceği bilinmiyor.

Mustafa Pektemek: 6 sezonda atabildiği gol sayısı 8. Kiralanmak isteniyor

Necip Uysal âdeta dağıldı

Akhisarspor karşısında stoperde Pepe ile birlikte görev alan Necip Uysal, ikinci yarıda yaptığı hatalarla dikkat çekti. Gole sebep olan hatasının etkisinde kalan ve oyunun devamında da kötü oynayan tecrübeli futbolcunun yüzünün gülmediği ve moralinin de çok bozuk olduğu öğrenildi.

Mario Gomez beklemede

Yönetim golcü sıkıntısını çözebilmek için çalışmalarını tamamladı, Mario Gomez’le el sıkışıldı. Kartal’ın eski golcüsü siyah-beyazlı forma giymeye hazır. Ancak Negredo gitmedikçe ve yıllık 4,3 milyon avroluk yük vermeye devam ettikçe bu transfer de gerçekleşemeyecek.



Son nokta Kanada’da

Mukavelesini 1 yıl daha uzatan Atiba, “Kariyerimi noktalamadan Kanada’da ailemin önünde futbol oynamak güzel olur” dedi. Annesi Myrtle Hutchinson ise “Türkiye’de herkes onu ve oğlu Noah’ı tanıyor. Maçlarda ilgiden Noah’ı saklamak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.



Onursal başkan anıldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı. Törene Başkan Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Erdal Karacan gibi isimler katıldı. Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in de mezarı ziyaret edildi.

Barça’ya fark attı

Beşiktaş iç sahada en uzun süren yenilmezlik serisiyle Avrupa liglerinde ilk sırada yer alıyor. Akhisarspor karşısında 2-1 kazanarak iç sahadaki serisini 45 maça çıkaran siyah-beyazlıları Avrupa’da 36 maçla Porto ve 35 maçla Barcelona takip ediyor. Kartal’ın bu serisi 29 Kasım 2015’te Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve Akhisarspor’un 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından başlamıştı. Beşiktaş o günden bu yana oynanan 45 maçta 38 galibiyet alırken 7 mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Lens’ten iyi haber

Beşiktaş’ın Akhisarspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada çok iyi bir performans sergileyen Jeremain Lens 79. dakikada sakatlık yaşamıştı. Hollandalı yerini Adriano’ya bırakmıştı. Yapılan kontrollerde yıldız futbolcunun sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi. Lens, Perşembe günü LASK Linz ile oynanacak rövanş maçında forma giyebilecek.