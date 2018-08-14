Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Benfica şifresiz canlı izle ve FB Benfica canlı skor kaç kaç gibi merak edilen detaylar haberimizde... Fenerbahçe, evinde Benfica'yı konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu 2. maçında Portekiz ekibiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Kaybetmesi halinde Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek zorunda kalacak olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için galibiyet almak zorunda. Öte yandan Benfica ise evinde aldığı avantajlı skoru deplasmanda kullanarak adını bir üst tura çıkarmanın hesabını yapıyor. Fenerbahçe, teknik direktör Philip Cocu yönetimindeki ikinci Avrupa maçına çıkıyor. Fenerbahçe Benfica şifresiz izle, Fenerbahçe Benfica canlı skor gibi detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - BENFİCA CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Heyecanla beklenen mücadele D-Smart'ın Spor SMART 77. kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ

Fenerbahçenin, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda PAOK-Sparta Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ve ilk maçı İstanbul’da oynayacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün oynanacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi Play-Off'una kalabilmesini için rakibini her türlü 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Bir başka ihtimal ise 1-0'lık galibiyet. Fenerbahçe Benfica'yı 1-0 yenerse maç uzatmala gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse Play-Off'a yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 12. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Benfica’yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 12. sınavına çıkacak.

Avrupa’da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan son Benfica maçıyla birlikte Fenerbahçe, kalesinde 22 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica’yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga’yla birer kez rakip oldu.

FENERBAHÇE BENFİCA'YLA 6. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Benfica ile daha önce beş kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda sarı lacivertliler, rakibini İstanbul'da 1-0 yenmesine rağmen rövanşı kaybederek elenmişti. İki ekibin bir diğer eşleşmesi ise 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi yarı finalindeydi. Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan mücadeleyi Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Sarı lacivertliler, Lizbon'daki rövanşta 1-0 geriye düşüp, Dirk Kuyt'ın penaltı golüyle maça eşitlik getirse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

BENFİCA’YA KARŞI TATSIZ ANILAR

Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica’ya karşı tatsız anılara sahip.

Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0’lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.

Fenerbahçe, Benfica’yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica’yı Kadıköy’deki ilk maçta 1-0’la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.

”SLIMANI’NİN ZAMANA İHTİYACI VAR”

Fenerbahçe’ye yeni katılan Slimani’nin adaptasyon için zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Cocu, ”Ama kalitesini bildiğimiz için bu oyuncuyu transfer ettik. Biraz zaman vermemiz gerekiyor. Hem onun takıma, hem de takımın ona adaptasyonu önemli. Tipik bir 9 numara diyebiliriz. Soldado gibi. Örneğin Alper kenarlarda da oynayabilen bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Kalitesini bize yansıtması, takıma katkı vermesi gerekecek. Buna ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Salı günü çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını dile getiren Volkan Demirel, ”Sahadaki duruş ve taktiğimiz ile bu maçı bitireceğiz. Kendi sahamızda sinerjilerle birlikte bir üst tura çıkmak istiyoruz” dedi.