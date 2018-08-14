Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı. İspanyol pilot, kararını resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Fernando Alonso, "Sevgili F1" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı...

"Bu sporda geçirdiğim harika 17 yılın ardından benim için değişiklik ve ilerleme zamanı,

Bu kararı birkaç ay önce aldım, sağlam bir karardı. Yarışacağım birkaç grand prix daha var ve her zamankinden daha yüksek adanmışlık ve tutkuyla yarışacağım,

Geleceğin neler getireceğini görelim, heyecan dolu yeni meydan okumalar beni bekliyor. Hayatımın en mutlu zamanlarını yaşıyorum ancak yeni maceralar keşfetmeye ihtiyacım var."

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile şampiyon olarak Formula 1'deki 5 yıllık Michael Schumacher hakimiyetine son veren İspanyol pilot, 2014 yılında Ferrari'den ayrılarak McLaren Honda ile anlaştı ve takip eden süreçte podyumdan uzak kaldı. McLaren, 2018 sezonu öncesi Honda ile yollarını ayırarak motor tedarikçisi olarak Renault ile anlaşma kararı almasına karşın araç beklenen gelişimi gösteremedi ve Alonso bir kez daha podyum mücadelesinden uzak kaldı.

2018 sezonunda geride kalan 12 yarışın ardından 37 yaşındaki Alonso 44 puanla 9. sırada yer alarak takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'a 36 puan fark attı. McLaren Renault ise takımlar klasmanında 52 puanla 7. sırada yer alıyor.